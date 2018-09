EU svinger en svak pisk

Hvis det er én ting den politiske utviklingen i verden de siste årene har lært oss, må det være hvor sårbart det moderne demokratiske systemet er.

Ungarn er et skoleeksempel. Statsminister Viktor Orban og hans parti Fidesz har de siste årene slått ned på politiske meningsmotstandere, pisket opp stemningen mot eksterne og interne fiender, og ryddet unna bremseklosser for sin maktutøvelse. Spesielt hardt har det gått utover romfolk, flyktninger, EU og "liberalere" - akademikere og aktivister som har mottatt støtte fra EUs og EØS' demokratifond, og ikke minst de som har fått støtte fra den ungarsk-amerikanske milliardæren og valutaspekulanten George Soros.

I tillegg til å ha ungarsk bakgrunn er Soros også jødisk. Antisemittismen er sjelden langt unna når kritikk mot ham havner på dagsorden.

Orban beskriver sin visjon som et "illiberalt demokrati". Målet er å bevare demokratiet, ifølge Orban, men i en modell som er "kristen" og samtidig ligner mer på land som Kina og Tyrkia enn på andre europeiske land. Det innebærer å si nei til et flerkulturelt samfunn og nei til innvandring. Og, selvfølgelig, det innebærer at folk får stemme i valg, men de har å stemme som sjefen vil. Ironisk nok, om kanskje ikke overraskende, har Orbans linje ført til at Ungarn er blitt et populært innvandringsmål for høyreekstremister fra andre land i Europa. Samtidig har Orban faktisk klart å snu om på ungarsk økonomi etter finanskrisen. Det har bidratt til at han i stor grad har klart å holde på velgerne.

Oppsummert Smekk på lanken 1 EU-parlamentet har for første gang åpnet en såkalt "artikkel sju"-prosess mot et medlemsland. Mister stemmerett 2 Prosessen kan ende med at Ungarn, et av landene som ledes av innvandringskritiske EU-skeptikere som overkjører intern motstand, fratas grunnleggende EU-rettigheter. Vil ikke virke 3 Det virker allerede avklart at EUs forsøk på å refse Ungarn er dømt til å mislykkes. Spørsmålet da er hva det betyr for EUs utvikling.

I et intervju med avisen Financial Times i 2014 beskrev den ungarske opposisjonspolitikeren Viktor Szigetvari Orbans mål slik: "Statsministeren har begynt et angrep på demokratiet som vi forstår det i Europa. Vi vil be den påtroppende EU-kommisjonen tenke over at hvis Ungarn ikke allerede hadde vært EU-medlem, ville ikke Ungarn som statsministeren fremstiller det vært klart for medlemskap."

Annonse

Orbans fremste mål ser foreløpig ut til å være Soros, som er hovedsponsor for det sentraleuropeiske universitetet i Budapest. Staten har truet med å gripe inn og legge ned "Soros-universitetet", og rykker stadig nærmere. Det siste steget var den såkalte "Stopp Soros"-lovpakken. Her forbys blant annet å informere asylsøkere om deres rettigheter eller å gi dem økonomisk bistand. Et av resultatene var at det sentraleuropeiske universitetet måtte legge ned et program som tilbød gratis universitetskurs til flyktninger.

Selv Norge har havnet i klammeri med ungarerne. Orban er nemlig dypt kritisk til at det er EØS og ikke han som bestemmer hvilke organisasjoner i landet som får penger til det som kalles demokratibyggende tiltak. Norge ga 100 millioner kroner som skulle forvaltes av en miljøorganisasjon. Fidesz-regjeringen tordnet om at organisasjonen anvgivelig hadde for tette bånd til opposisjonen. Norge svarte i 2014 med å stoppe utbetalingene - og EU-minister Vidar Helgesen ba EU gripe inn.

For EU har Orban blitt en hodepine. Men Fidesz' store EU-parlamentsdelegasjon, som fortsatt er en del av den konservative og kristendemokratiske fraksjonen EPP - parlamentets største - har foreløpig dempet kritikken.

Den såkalte illiberale blokken i EU er i ferd med å bli en reell maktfaktor.

I forrige uke var det slutt. Onsdag 12. september stemte EU-parlamentet, inkludert storparten av EPP, for å begynne en såkalt "artikkel sju"-prosess mot Ungarn. En slik prosess kan innledes mot et land som begår "alvorlige og langvarige" brudd mot EUs felles verdier. I siste instans kan det ende med at landet fratas stemmeretten i EU-systemet.

Men et så strengt grep forutsetter enstemmighet i EUs ministerråd. Polen, hvor det regjerende partiet PiS har møtt lignende kritikk fra EU-hold blant annet for sitt arbeid med å kaste ut høyesterettsdommere og erstatte dem med partilojalister, har allerede varslet at polske representanter vil legge ned veto mot enhver Ungarn-kritikk.

Også Italias regjering og ytre høyre-partier i flere andre europeiske land (samt de britiske konservative, som var det eneste tradisjonelle konservative partiet som stemte mot Ungarn-refsen i parlamentet) viser sympati for Ungarn. Den såkalte illiberale blokken i EU er i ferd med å bli en reell maktfaktor.

De illiberale er på papiret gjerne EU-kritiske. Reaksjonen mot Ungarn er et eksempel på hvorfor: EU har kjerneverdier som noen partier støtter og andre ikke. Men historien viser også at "illiberales" iver for demokratiets respekt for mindretallet dabber av ganske raskt når de selv sitter med flertallet. For en utenforstående er det grunn nok til å lure på hvordan EU ville utvikle seg i det øyeblikket Orban-blokken fikk overtaket.