Et urimelig offentlig inngrep

Det er mulig det finnes en ørliten gruppe mennesker som er økonomiske masochister, og faktisk liker å kaste penger ut av vinduet. Men alt i alt oppleves det som rimelig trygt å si at de aller, aller fleste ikke liker å gi fra seg penger med mindre de må.

Derfor er alle politiske inngrep som over natten gjør livet dyrere for enkeltmennesket, potensielt kontroversielle. Det gjelder bompenger. Det gjelder andre avgifter og økte tollgrenser. Og det gjelder selvfølgelig skatt.

Ingen liker å gi fra seg penger. Men alle liker å få penger. Så enkelt kan det politisk-økonomiske regnestykket ofte oppsummeres. Når vi betaler skatt, eller moms, eller bilavgift, eller hva det skal være, gjør vi det eventuelt med glede fordi vi setter pris på at det ikke koster skjorta å sende barn på skolen eller legge seg inn på sykehus i Norge. Vi gjør det fordi vi setter pris på å ha politi, forsvar, barnevern, et offentlig veinett, et robust landbruk, et sosialt sikkerhetsnett for den som trenger det. Og gjerne fordi vi setter pris på at Norge ikke utvikler seg i retning av en situasjon der de rikeste igjen eier alt og alle andre må stå med lue i hånd og bukke og skrape for å ha en sjanse i livet.

Alt dette er i grunnen kjensgjerninger, og noe alle seriøse politikere i Norge egentlig er enige i - eller i alle fall innser at de må si seg enige i dersom de skal få noe særlig stemmer. Så kan det diskuteres hva slags offentlig pengebruk som er fornuftig og/eller nødvendig, og hvor stor grad av fordeling som eventuelt er å gå for langt. Den politiske enigheten i Norge er nemlig også at folk har både vett og rett til å forvalte mye av pengene sine selv.

Men hvordan skal spleiselaget som bygger samfunnet organiseres? Politikk handler om mer enn penger, men penger er like fullt på mange måter selve grunnlaget for dagens politiske debatt. Og nå har Frp-leder og finansminister Siv Jensen fått muligheten til å lansere et inngrep i denne organiseringen som Frp har gledet seg lenge til: Hun foreslår en innskrenking av enkeltkommuners rett til å kreve inn lokal eiendomsskatt.

Kort fortalt: Solberg-regjeringen vil redusere maksrammen for eiendomsskatt fra sju promille til fem promille, vil sette et tak på eiendomsskattegrunnlaget på 70 prosent av anslått markedsverdi, og vil gjøre det obligatorisk for kommuner å bruke Statistisk sentralbyrås anslag for boligers verdi - med andre ord vil regjeringen forby bruk av lokal taksering (unntatt på hytter og andre fritidsboliger).

Annonse

Endringen vil ifølge VG ramme 67 kommuner, og ifølge Statistisk sentralbyrås tall totalt innebære en reduksjon i lokale skatteinntekter på 350 millioner kroner, basert på tall fra 2017.

Forslaget kommer ikke helt ut av det blåblå: Det er innfrielse av et punkt i regjeringserklæringen. Reaksjonene er også forutsigbare: Ordførerne i kommunene som berøres, er bekymret for de store inntektstapene og etterlyser kompensasjon. "Det vil bety at vi har 70 millioner kroner mindre til leger, lærere og helse- og omsorgsarbeidere", sier Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap).

At ordførerne i teorien faktisk kan få en slik kompensasjon på kort sikt, illustrerer faktisk et alvorlig problem med Solberg-modellen for norsk økonomi. Regjeringen har over tid svekket norske skatteinntekter nasjonalt, primært gjennom å kutte skattene for Norges rikeste. Samtidig har de kjøpt seg ut av de harde kuttene ved å bruke oljepenger, spesielt på hjertesakene til Venstre og KrF. Blir det for mye bråk når de nå ønsker å frata norske kommuner en mulighet til å styre sin egen økonomi, kan Solberg og Jensen på papiret bruke enda mer oljepenger til å dempe bråket i noen år til.

Samtidig som Solberg kutter i offentlige inntekter, og tall viser at Solberg-skattekuttene bare fører til tykkere lommebøker for Norges rikeste og fint lite annet, klager mange politikere på høyresiden over hvor lite "bærekraftig" det norske velferdstilbudet er.

Faktum er at å overføre finansieringsbyrden fra ordinære skatteinntekter til oljeinntekter, gjør alt mindre bærekraftig. Oljepenger er for så vidt også skatt, men av en ekstraordinær og ikke fornybar ressurs. I det lange løp må vi finne på noe annet. Det betyr at det ligger brutale kutt i kjømda. De er bare utsatt til Erna Solberg har gått videre til andre utfordringer.

Eiendomsskattinnskrenkingen viderefører denne planen, med en ekstra dose redusert lokaldemokrati. For valget om å innføre eller øke eiendomsskatt er ikke enkelt, selv om det er blitt tatt av politikere fra alle partier inkludert Fremskrittspartiet. Det blir gjerne tatt fordi tilskuddet fra statskassa ikke holder til å finansiere lokale politiske ønsker - og det blir tatt av politikere som må svare for sin skatteøkning i det lokale valget. Det er rimelig urimelig av regjeringen å gjøre denne slunkne muligheten til å foreta et lokalpolitisk løft enda dårligere.