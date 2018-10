Erna Solbergs friske ordvalg

Erna Solberg: «Mange vil kunne oppleve det som mangel på demokrati. Vi må passe på at vi ikke skalter og valter med velgernes tillit til at systemet er velgerstyrt, ikke elitestyrt.»

Nei, det er ikke tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark statsministeren snakker om, men KrFs forestående retningsvalg. Hvis sentrumspartiet KrF nå, ett år etter valget, kommer til at det ønsker å samarbeide med Sp og Ap, er det altså i følge statsministeren et uttrykk for et slags demokratisk underskudd.

Dette resonnementet står å lese i et stort intervju med statsministeren i Dagens Næringsliv. Om jeg forstår henne rett, mener hun at Hareide, hvis han får partiet med seg på å felle hennes regjering, trosser både folkeviljen og resultatet etter stortingsvalget i fjor. Jonas Gahr Støre fikk ikke mandat ved valget til å bli statsminister, påpeker Solberg i intervjuet.

Statsministerens utspill er oppsiktsvekkende. Det er naturlig at hun argumenterer for sin regjerings fortsatte eksistens, men å karakterisere Hareides råd om å søke samarbeid til venstre i norsk politikk som noe nær en trussel mot demokratiet er mildt sagt friske toner.

For det første kan det stilles spørsmål ved hennes eget mandat til å styre. Både Høyre og Frp gikk tilbake i stortingsvalget. Regjeringen var avhengig av støtte fra både Venstre og KrF for å kunne fortsette.

Som vi husker endte det med at Venstre gikk inn i regjeringen, mens KrF valgte å fortsette som et «konstruktivt» opposisjonsparti. Felles for begge partiene var at de under valgkampen lovte velgerne sine ikke å gå i regjering med Frp.

Høyre-folk fører aktiv og til dels aggressiv påvirkningskampanje overfor KrF.

Hvis Solberg insinuerer at Hareide lurer velgerne dersom han bidrar til regjeringsskifte, er det verd å minne om at Venstre jo brøt sitt valgløfte da partiet gikk inn i hennes regjering. Hvis KrFs mulige veivalg til Sp/Ap utfordrer demokratiet, må det samme gjelde for Venstres inntog i regjeringen. Jeg kan ikke huske at Solberg har problematisert dette.

Høyre-folk fører aktiv og til dels aggressiv påvirkningskampanje overfor KrF, og har funnet fram mange eksempler på at Hareide under valgkampen pekte på Erna Solberg som KrFs foretrukne statsministerkandidat.

Få dager før valget sa Hareide følgende til Vårt Land: «Når vi har pekt på henne (Solberg) som statsministerkandidat, blir det rart å felle henne etter valget, også dersom hun velger å bli sittende med Frp.» Dette ble sett på som en viktig avklaring. Dersom velgerne ga Høyre, Frp, Venstre og KrF et flertall i Stortinget, ville det medføre at Solberg ble sittende som statsminister.

Hareide ga imidlertid ingen livstidsgaranti. Han understreket tvert om at det var uaktuelt med en ny samarbeidsavtale. I tillegg: «Vi gir ingen borgerlige garantier for fire år», sa han.

Selv skrev jeg – på selve valgnatta – at Hareide hadde kommet med litt motstridende signaler i løpet av valgkampen, men at han i alle fall hadde presisert at han ikke vil frede en Solberg-regjering i fire år. Og at dette betyr at KrF er rede til å felle den, dersom den politiske situasjonen tilsier det.

Siden valget har KrF evaluert et begredelig valgresultat. Konklusjonen var at partiets budskap var for utydelig. Derfor har partiet jobbet mye med å polere den politiske plattformen. En annen konklusjon et flertall i partiet ser ut til å enes om, er behovet for å ta et aktivt veivalg og søke regjeringssamarbeid enten med Solberg-regjeringen eller en ny regjering sammen med Ap og Sp.

Det er denne prosessen som får sin avklaring på det ekstraordinære landsmøtet til KrF 2. november, og som vil avgjøre hvem som vil være statsminister fram til neste stortingsvalg. Hareide har gitt partiet sitt råd om hva han tror vil være den beste løsningen for KrFs politiske ambisjoner.

Det er lett å forstå at Solberg og andre framstående Høyre-folk ønsker å påvirke KrFs beslutning. Det står tross alt om Solbergs-regjeringens videre liv. Det er likevel overraskende at Solberg, som ellers skryter av at hun er en tilhenger av å snakke om så «kjedelige» ting som politikkens innhold, lar seg friste til å antyde at det ligger tvilsomme motiver bak Hareides anbefaling. For hvis KrF feller hennes regjering, kan jo velgerne oppleve det som om politikken baseres på maktbehov, forklarer hun i DN-intervjuet.

Hadde jeg vært statsminister Erna Solberg, ville jeg ikke valgt akkurat de ordene.