Er gullalderen over for Tine?

LILLESTRØM: Sjølv med ein margin på 6,8 prosent, som i norsk matindustri langt frå er så aller verst, er det mykje som tyder på at gullalderen i norsk meieribransje er over.

Hadde ikkje Tine trimma organisasjonen alt gjennom nokre år, ville ikkje resultatet vore som det er, seier styreleiar Trond Reierstad.

LES OGSÅ: Tar opp omstridte saker i årsmøtetale

77 millionar euro, eller rundt 700 millionar norske kroner, skal Tine investere i Jarlsberg-ysteriet i Irland. Meieri og lager utanfor Bergen skal byggjast. Å vera konkurransedyktig internasjonalt og nasjonalt kostar pengar.

For Tine-eigarane, som kvart år har fått attende ein god slump pengar av overskotet til Tine, tyder mykje på at det kan bli langt mindre å hente dei neste åra. Mellom 50 og 65 prosent av resultatet skal betalast ut, resten skal gå til å styrke eigenkapitalen.

Reierstad bekymrar seg. Med god grunn. Ein av Tine sine styrkar har vore å ha eit breitt sortiment i butikkhyllene. Slik er det ikkje nødvendigvis lenger. Tine har rett nok ikkje like gode grunnar til å bekymre seg om systerselskapet Nortura. Men som konsernsjef Hanne Refsholt peikar på, har Tine tapt meir i nokre varegrupper enn det marknaden har gått ned generelt.

Trass all si styrke merkar altså også Tine presset frå daglegvarebransjen. I debatten om matmakta blir det ofte peika på dei store leverandørane, som Orkla og Tine. Kjedene klarar seg ikkje utan dei. Ikkje i stort, kan hende, men det er noko pussig at det er vanskeleg å finne økomjølk frå landets største meieriselskap i andre butikkar enn Rema 1000.

Annonse

Dessutan har Refsholt har eit poeng, når ho overfor årsmøtet tysdag peika på at det trengst ei breiare tilnærming til debatten om matmakt, mellom anna utgreiing av konkurransen i dei andre marknadane enn daglegvaremarknaden.

LES OGSÅ: Tine vil ha lågare prisvekst for mjølk enn for andre varer

Q-meieriene og Rørosmeieriet har fått god tilgang til butikkhyllene og i storhushald. Slik kan ein seia at daglegvarekjedene og andre innkjøpsaktørar hjelper fram Tine sine konkurrentar. Det er bra. Konkurranse er nødvendig.

Når me drikk mindre mjølk, blir det også seld mindre mjølk. Forbruket av konsummjølk har gått kraftig ned dei siste par tiåra. Å finne nye varer der norsk mjølk kan brukast, er heilt nødvendig for å unngå krise for mange bønder som vurderer om dei skal investere i nytt fjøs eller leggje ned det gamle båsfjøset.

Kor lukrativt Tine si jarlsberg-investering i Irland blir, står att å sjå. Men det må vera eit paradoks for ei Tine-leiing å flagge ut norsk produksjon for å tene meir pengar.