Er det siste gongen for Siv Jensen?

Då finansminister Siv Jensen (Frp) gjekk opp på Stortingets talarstol måndag føremiddag, var det nok fleire som lurte på om ho presenterte statsbudsjettet er for siste gong. Ho lurte nok litt sjølv også, sidan ho på slutten av talen sin la inn ei bøn for åra som kjem.

"Jeg håper at jeg kan stå her i årene fremover, også", sa Jensen. Men KrF-nestleiar Kjell Inge Ropstad, som helst vil inn i sitjande regjering, sa alt før Jensen gjekk på talarstolen at det er eit godt budsjett, men at det ikkje er avgjerande for KrF sitt retningsval.

I dei fyrste hektiske timane etter at eit statsbudsjett blir presentert, som er då denne kommentaren blir skriven, rår det kaos. Regjeringa har i vekene føre budsjettet blir presentert, kome med styrte lekkasjar i media på alt det flotte regjeringa vil prioritere til neste år. Også på budsjettdagen er det berre dei positive sakene som blir presentert.

Eit statsbudsjett er gi-og-ta-pengar. I stort og smått skal det vera det økonomiske grunnlaget for å styre landet det neste året. Hovudstikkord for neste års statsbudsjett er "nøkternt" og "stramt". Oljepengebruken er på 231,2 milliardar kroner. Det er ein auke på 4,5 milliardar frå i år. Men han er berre 2,7 prosent, langt under handlingsregelen på tre prosent.

Folketrygda er største utgiftspost, og utgjer hovuddelen av budsjettet; 478,3 milliardar kroner til mellom anna sjukepengar (42 milliardar), alderspensjon (232,1 milliardar), foreldrepengar (20,4 milliardar) og andre sosiale føremål (140,6 milliardar).

Men det tyder mykje, for minst like mange, kva regjering Noreg har.

På Stortinget har det etter kvart vorte ei ganske solid, brei semje om dagens velferdsordningar, som sjukeløna, men at Jensen og resten av regjeringa meiner folk må stå lenger i arbeid, er det ikkje tvil om. Pensjonsutgiftene er til stor hovudbry, difor er også pensjonsalderen endra til 70 og 72 år, sjølv om det vil ta litt tid før me ser spor av det i statsbudsjettet.

I Politisk kvarter på NRK P2 tidlegare på morgonen ville ikkje Jensen seia så mykje om kva som kunne vore gjort for å unngå at regjeringa no treng støtte frå KrF for å få fleirtal i Stortinget. Ho peika på at budsjettet tyder mykje for mange.

Det har Jensen heilt rett i. Men det tyder mykje, for minst like mange, kva regjering Noreg har. Kor mykje dei tre regjeringspartia har fått til å endre i innspurten etter at KrF-leiar Knut Arild Hareides bodskap slo ned som ei bombe (i regjeringspartia), vil avgjera om regjeringa sikrar det nødvendige fleirtalet for budsjettet i Stortinget.

KrF-tiltak i budsjettet er mellom anna meir pengar til bistand, fleire kvoteflyktningar og pengar til lærarsatsinga KrF fekk fleirtal for i fjor. Regjeringa meiner sjølv at dei gjer mykje for å redusere barnefattigdomen, men KrF er førebels ikkje nøgde og etterlyser meir pengar til barnefamiliar.

Men er det nok til KrF? Er det nok satsing på distrikta, når midlar til regional utvikling blir kutta? Eller når pendlarar ikkje lenger kan føre same frådrag for utgifter til bompengar? Eller at flyseteavgifta blir kutta med langt mindre enn det Widerøe, som mange i Distrikts-Noreg er avhengig av, forventa? Eller når det store etterslepet av vedlikehald til fylkesvegane held fram, år etter år?

Oppsummert Snart 1400 milliardar 1 Statens utgifter over budsjettet neste år er rekna til å vera 1377,1 milliardar. Ein stor del går til Folketrygda. Skjebnedagar 2 Regjeringa presenterte måndag statsbudsjettet for 2019. Det kan bli det siste frå sitjande regjering. KrF avgjer 3 Uansett utfall av KrF sitt vegval vil partiet ha stor innverknad på statsbudsjettet for neste år, anten i forhandlingar med H/Frp/V eller med Ap/Sp.

For skal regjeringa bli sitjande, må KrF sikre støtte for budsjettet i Stortinget. Det kjem ingen Ap eller SV eller Sp for å redde regjeringa, desse partia er nærmare makta enn det dei har vore på mange år.

2. november er det ekstraordinært landsmøte i KrF. Denne dagen skal partiet ta stilling til kva posisjon og retning partiet skal ta dei neste åra. Det kan godt vera at KrF blir verande som vippeparti på Stortinget. Men då kan ikkje KrF-veljarane vera i tvil om kven som sørgjer for dei politiske sigrane.

Budsjetthausten i år blir meir spennande enn vanleg. I utgangspunktet er det ingenting ved budsjettet som skulle tilseie det. Det er ikkje særleg mykje verre eller betre enn i fjor. For dei som stør den sitjande regjeringa er det mykje bra å ta fatt i. Dei andre ser manglande motivasjon og nødvendige tiltak på klima, fordeling og distriktspolitikk. Mellom anna.

Uansett utfall er det i all hovudsak måndagens budsjett som vil gjelde for neste år. Så står det att å sjå kven som byr mest for KrF.