Enhjørning i matfatet

Aldri er bildemontasjene plumpere og designerlamper og klisjeer mer outrerte enn når nye boligområder skal lanseres. Du har sikkert sett dem i en reklamefinansiert avis nær deg: Poséråsen panorama og Brautenengen residence.

De fleste eiendomsutviklere unngår imidlertid å peke nese til politikerne som har gitt dem grønt lys. Men ikke alle. Velkommen til Trondheim.

Øst for Nidaros, i bakkene ned mot fjorden, ligger kornåkrene som dannet maktbasen for ladejarlene, sagakongene og, som en konsekvens, det nasjonskonstituerende Trøndelag.

"Et bølgende åkerlandskap som strekker seg hele veien fra Estenstadmarka til fjorden. Uansett hvor du står har du utsikt. Luft. Lys. Himmel. Noen gårder. Og hester." Det er reklamebyrået til Overvik-prosjektet sine ord, de eneste oppegående ordene byrået har produsert i sakens anledning.

Oppå dette bugnende åkerlandskapet skal det nemlig bygges 46 rekkehus og 2 leilighetsbygg på 4 plan med rundt 30 leiligheter. Over 2000 boenheter på 400 mål matjord.

"I årene som kommer er ambisjonen å utvikle dette til Norges fineste bydel. Tomten fortjener det... Fine steder å være. Folk. Liv. Kids i alle aldre. Og enhjørninger. Det må være enhjørninger."

Og enøyinger, skal det vise seg. I reklamekampanjen fra helvete, skamløst malt ut over Adresseavisens spalter, sitter hipstere med skateboard og alternative frisyrer helt på jordet, midt i åkeren, i matfatet de snart skal bo sine flyktige liv. Avocadospisende anywheres må selvsagt bo på ødelagt matjord midt mellom kaffebaren i Trondheim og jobbflyet på Værnes.

På et annet reklamebilde sitter batikk-kledte småbarnsmødre smilende og bæsjer på leggen midt i matfatet: Her skal det snart bli økologisk asfalt og biodynamisk murstein så langt det usminkede øyet rekker.

For ikke å fremstå som udelt negativ: Det skal også plantes frukttrær mellom rekkehusene. Det blir nok riktig god dessert, etter at de grønne prospektene er spist. Klimaendringene kan kanskje strekke ut fruktsesongen mellom rekkehus i Trøndelag til, tja, september?

Rød løper, sang Åge Aleksandersen allerede i 2007. Adresseavisen har vist hvordan utbyggerne, noen av Trøndelags rikeste, har lobbet mot Trondheim Aps utviklingsglade konsulentpar Geir Waage og Rune Olsø. Tapas-lag, møter på utenlandsturer og øl på byen mellom de røde og de rike har hatt tilfeldig karakter, bedyrer Waage. Like tilfeldig som at reguleringsforslag fra utbyggere ligner veldig på de forslagene som senere fremmes av Trondheim Ap.

Som forslaget om ny skoletomt. Når man bygger en bydel for 4000 nye innbyggere, må det skole til. I februar 2016 lirket et flertall av Ap, H og Frp, jordvernets svar på B-gjengen, gjennom at Overvik-utbyggerne kunne få bygge skolen utenfor sitt eget område, på en tilstøtende åker (selvsagt).

Ap-toppen Marek Jasinski begrunnet sin stemmegivning med omsorg for de svakeste.

"Hvis vi flytter skoletomten inn på boligområdet til Overvik risikerer vi at skolen blir liggende i et anleggsområde med anleggstrafikk i mange år fremover", sa Jasinski til Adresseavisen. De sarte små må slippe å se åssen det går for seg når man ødelegger en åker. De kunne finne på å bli jordvernere. Og hvem skal da stemme på et Trondheim Ap som har bygd ned en halv fotballbane matjord i uka, hver uke, i 12 år?

I et glimt av matvett snudde Ap og flertallet i vår: Overvik-eierne må likevel bygge skolen innenfor eget område. Da utvikler og grunneier Kolbjørn Selmer fikk høre nyheten, nektet han å tro det. "Det er bare rykter og spekulasjoner fra Adresseavisen", sa han. Så utenkelig var det at tapas-kompisene plutselig skulle begynne å tenke på jordvern.

Oppsummert Viser finger 1 Noen toner ned at de tjener millioner på nedbygging av matjord. Noen gnir det inn. Bad taste 2 Ingen jordvenn kan kjøpe bolig på Overvik i Trondheim. Bauta 3 Megabokkene i Groruddalen ville aldri blitt bygd i dag. Overvik vil bli en bauta over matfiendtlig byggeskikk.

Selmer virker å være en hyggelig fyr, jeg møtte ham flyktig på et møte i Trondheim i vinter. Men prosjektet hans suger matjord. Overvik bør få en bauta, et valfartssted for jordvenner, bønder og matspisere generelt: "Her lå Overvik. Mettet mennesker. Ødelagt av mennesker. Tilgi oss vår synd."

I en historisk sett sannsynlig framtid, i krig eller krise, vil hyllene på Rema 1000 en dag bli like tomme som matavfallsdunkene. Barna på Overvik vil slikke tallerkenen sin og gråte etter mer, mens mor og far krangler fordi mor har kokt settepotetene til middag. Da skal jeg kjøre forbi nede på E6, rulle ned ruta og rope så det runger over hele Overvik: Skyt enhjørningen deres og spis den, asfaltunger!

"Du kan jo ikke gjøre det, pappa", sier guttene mine. Og de har rett. Jeg får ta en forkommen stakkar med hjem og by ham litt brød.

Hvis jeg har til overs.