Annie Lööf, leder i svenske Centerpartiet, var statsministerkandidaten for spillegale som vil vinne stort, men ikke satse helt i vilden sky.

"Sossarnas" sittende statsminister Stefan Löfven og Moderaternas Ulf Kristersson var – og er – de mer realistiske alternativene. Men oddsene ga et inntrykk av at Lööf under riktige omstendigheter faktisk kunne komme seirende ut av en kaotisk maktkabal. Bare den ble kaotisk nok.

Og kaotisk er det blitt.

I skrivende stund tyder opptellingen på at den rødgrønne blokken har 144 representanter i den svenske riksdagen. Alliansen – de fire borgerlige partiene Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna og Kristdemokraterna – har til sammen 143. Og mellom dem, eller på utsiden, eller svevende over vannene, eller plassert midt i rommet som en brunmalt elefant ingen helst vil snakke verken om eller med, finnes Sverigedemokraterna (SD) med sine 62 representanter.

Flertallet i den svenske riksdagen når du med 175 representanter i ryggen. Gjett hvilket borgerlig parti som A) har basert hele valgkampinnspurten på å være Sveriges store motvekt til SD og B) i skrivende stund har 31 representanter i riksdagen og dermed akkurat nok parlamentarisk tyngde til å sikre et flertall med de rødgrønne partiene dersom de vil?

Jo, det er Centerpartiet.

Löfvens parti sier nå at de vil "bryte blokkpolitikken" og danne flertall på en ny måte av hensyn til Sveriges "politiske anstendighet". Er det realistisk i et slikt tilfelle at Centern skal krysse blokkgrensene og bli del av et rødgrønt flertall? Nei. Av flere grunner ville det vært vanskelig. Men hvis tallene holder stand, gjør det at Centern alene kan blokkere tilnærminger mellom alliansen og Sverigedemokraterna. Hvis Lööf og hennes partifeller faktisk vil.

Lööf har potensielt fått mye makt, men også et stort ansvar. Fra denne posisjonen kan hun:

• Ende opp i en posisjon som ligner på den Knut Arild Hareide og KrF er i nå, som støtteparti for en blåblå regjering hun egentlig gikk til valg på å avverge.

• Ende opp som statsråd i en blågrønn allianseregjering med et svært usikkert flertall basert på ideologiske hovedmotstandere enten i Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna.

• Ende opp i samme posisjon som norske Venstre er i nå, i en regjering med forpliktende avtale med et parti hun garanterte velgerne å holde fra makten.

• Ende opp i samme posisjon som norske Sp er i nå, hvor et brakvalg ender opp i relativt maktesløs opposisjon.

• Ende opp i samme posisjon som Sp før det rødgrønne regjeringsprosjektet ble en realitet, på sakte glid mot venstresiden i politikken.

• Ende opp som statsminister, hvis forhandlingene blir så vanskelige at de tipper over i en "norsk sentrumsregjering i 1997"-aktig kaosretning.

Noen av alternativene sitter svært langt inne. Det er nemlig vanskelig å se for seg samarbeid verken med sosialdemokrater eller sverigedemokrater. Blant annet på grunn av bakgrunnen for brakvalget. Det var først da Lööf tok en lederposisjon i kampen mot Sverigedemokraterna at Centerpartiet begynte å vokse for alvor. Etter at Moderaterna åpnet døren på gløtt, var hun den første og tydeligste av alliansepartnerne til å si klart, tvert nei. Centerns vekst skyldes følgelig i svært stor grad en innsprøytning av moderate velgere som ikke liker SD.

Hun leder med andre ord et parti som i en viss forstand ligner mer på norske Venstre enn norske Sp.

Ikke at Centern har neglisjert bygde- og bondearven fullstendig. Et levende Bygde-Sverige står sentralt i partiets program, og den såkalte "ruteskjorte"-fraksjonen har fremdeles innflytelse i partiet.

Bakgrunnstallene for valget er ikke klare ennå. Men i svensk TVs valgdagsundersøkelse er Sverigedemokraterna nest størst i velgergruppen "företagare og jordbrukare", altså blant sekkegruppen som samler bønder og selvstendig næringsdrivende. Med 14 prosents oppslutning er SD ett prosentpoeng foran Centern (og Socialdemokraterna) og tolv prosentpoeng bak Moderaterna. I 2014 var SD på størrelse med Miljöpartiet (begge hadde for så vidt ikke ubetydelige åtte prosents oppslutning) hos denne gruppen.

Det som er klart, er at Sverigedemokraterna ikke tar brorparten av sine velgere fra Centern, men fra storpartiene både til høyre og venstre. Centern har så langt tjent på å sette hardt mot hardt. Men det er vanskelig å være skråsikker på hvor dette vil ende.