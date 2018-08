Det står om Frps framtid

Frp skal konstituere en ny nestleder som skal sitte fram til partiets landsmøte i mai. Sylvi Listhaugs navn dukket opp nesten før noen rakk å ønske Per Sandberg «good journey» ut av regjeringen og norsk toppolitikk.

Grasrota i Frp, gjerne også omtalt som det «populistiske», «ekte» eller «upolerte» Frp, har en klar forventning om å være representert i partiledelsen. Helt fram til den famøse Iran-reisen, har Sandberg fylt denne rollen. Med ham ute av soga, peker de fleste på Sylvi Listhaug som grasrotas kandidat.

Det er ingen ønskesituasjon for partileder Siv Jensen. Hun har gjennomført et politisk kunststykke ved å transformere Frp fra et isolert protestparti på høyre fløy til et ansvarlig regjeringsparti med makt og innflytelse. Dette har hun oppnådd uten større avskallinger. De innvandringsskeptiske og avgiftsallergiske kjernevelgerne har blitt med på ferden, selv om de fortsatt protesterer for all verden.

En kan si mye om Sylvi Listhaug, men noen brobygger er hun ikke.

Sandberg har vært en uvurderlig støttespiller for Jensen i denne prosessen. Han var en brobygger mellom fløyene i Frp. Han ble sett på som en uredd talsmann for grasrot-Frp, samtidig som han var en lojal våpendrager for Siv Jensen og det stadig mer striglete regjerings-Frp.

En kan si mye om Sylvi Listhaug, men noen brobygger er hun ikke. Som statsråd var hun en konstant urokråke. Til slutt ble hennes provokative og «upolerte» retorikk også hennes bane, da det ble klart at stortingsflertallet ikke kunne ha tillit til henne som justisminister.

Med Listhaug ute av regjeringskontorene ble statsminister Erna Solbergs kongstanke om full borgerlig samling noe mer enn en fjern drøm. Listhaug, som anklaget KrF-leder Knut Arild Hareide for å slikke imamer oppetter ryggen, var ikke lenger til bry. Hun ble plassert i helse- og omsorgskomiteen, underordnet den gemyttlige og avvæpnende Bård Hoksrud. Der kunne hun ikke gjøre større skade.

Annonse

Som nestleder vil Listhaug komme i posisjon til å gjenoppta yndlingsbeskjeftigelsen sin med å kalle «en spade for en spade» på politikkområder som er ømtålig for det borgerlige samarbeidet. Med Sandbergs plutselige avgang, kommer det i så fall på et ubeleilig tidspunkt. I høst skal som kjent KrF gjøre sitt politiske retningsvalg. En Listhaug i fri dressur kan gjøre KrFs mulige ferd til Erna Solbergs favn adskillig vanskeligere.

På den ene siden har regjerings-Frp blitt stadig mer spiselig for sentrum. Når Sandberg i tillegg er erstattet av Harald Tom Nesvik, kunne Frps statsrådskorps glatt deltatt på tilstelninger i Høyre-lag på Oslos beste vestkant uten at noen ville rynket på nesa. På den andre siden åpner Sandbergs avgang for at Listhaug endelig kan tre inn i toppledelsen i partiet. Det kan paradoksalt nok være tua som velter det skjøre borgerlige lasset.

Ved forrige korsvei lyktes Jensen med å demme opp for Listhaug. Hun overtalte både Ketil Solvik-Olsen og Per Sandberg til å søke gjenvalg som nestledere. På den måten ble det ikke plass til den på grasrota så populære Listhaug.

Det vil bli vanskelig for Jensen å fylle tomrommet etter Sandberg med noen andre enn Listhaug. Hennes etter alt å dømme foretrukne arvtaker, landbruksminister Jon Georg Dale, kunne muligens mobiliseres som en motkandidat. Men det vil være et risikabelt trekk. Det åpner for en maktkamp Dale og det «ansvarlige» Frp risikerer å tape, og dermed gjøre ham mindre aktuell til å ta over den dagen Siv Jensen selv velger å gå av som partileder.

Frps forvandling til et styringsdyktig regjeringsparti er på sett og vis Siv Jensens politiske livsverk. Det er en arv det er vanskelig å forestille seg at Listhaug er i stand til å forvalte. Så langt har hun verken vist evne eller vilje til å utøve den type pragmatisme som er helt avgjørende for å holde et regjeringssamarbeid mellom ulike partier flytende.

På et eller annet tidspunkt kommer det til å bli et internt oppgjør i Frp. Hva slags parti skal Frp være? Skal det fortsette å søke makt gjennom politisk samarbeid, med den slitasjen det medfører overfor partiets tradisjonelle velgerskare, eller skal partiet søke maksimal oppslutning ved å innta den gamle posisjonen som et innvandringskritisk protestparti?

Jeg er ikke i tvil om at Jensen har et sterkt ønske om å videreføre dagens kurs. Men med Listhaug som operativ nestleder, og et mulig regjeringsskifte etter neste stortingsvalg i 2021, kan det bli vanskelig å holde populistene fra livet.