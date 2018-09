BygdestjErna? Virkelig?

Dyrskuplassen, Seljord: Denne uka startet Erna Solberg den lange valgkampen med en miniturné til storbyene Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Hun har som ambisjon å ta tilbake bastionene sine, samt beseire den rødgrønne festningen i Trondheim.

Ikke noe rart med det. Høyre står tradisjonelt sterkt i de største byene og kommunene. Det var selvsagt forsmedelig for Solberg at partiet mistet makta i Tromsø, Bergen og Oslo etter forrige lokalvalg i 2015. Nå som Arbeiderpartiet mildt sagt sliter på meningsmålingene, kan målet om å gjenerobre byene være innen rekkevidde.

Til og med Trondheim, den rødgrønne alliansens arnested, ser Solberg muligheter for å kapre. Særlig hvis hun kan lokke Senterpartiet til å samarbeide.

Det var dette som var litt rart med Solbergs storbyturné, det mest håndfaste politiske budskapet var at Solberg lanserte en lokal sjarmoffensiv overfor Sp-politikere. Eller som VG slo fast: «Vil bli bygdestjErna! – Nå lader statsministeren kanonene til kommunevalget neste år og flørter med Senterpartiet».

Oppskriften hadde hun stålet fra Sp-sjefen sjøl, Trygve Slagsvold Vedums mye omtalte kaffekoppstrategi: «Jeg anbefaler alle våre politikere å ta en kappekopp med Senterparti-ledere lokalt i våre kommuner, for å diskutere politikk og muligheter før kommune- og fylkestingsvalget neste høst», sa hun til avisen.

Og gikk foran med et godt eksempel. Riktignok ikke i Trondheim, men rett utenfor bygrensa, i Sp-ordfører Ivar Vigdenes sitt rike – Stjørdal. Her lot hun seg avbilde med både kaffekopp og en smørblid Vigdenes i full ordførermundur. Humøret var upåklagelig.

Vigdenes lot seg overbevise. At han har gode vibrasjoner for Høyre er slett ikke nytt, i Stjørdal har Sp og Høyre samarbeidet i en årrekke. Nå var han imidlertid klar for noe mer. Etter tildragelsene med statsministeren ble han invitert i studio til NRKs Politisk kvarter. Nå slo han et slag for samarbeid mellom partiene på nasjonalt plan: «Hvis Sp får gjennomslag for sin politikk, tror jeg det kan skje», sa han.

Disse ordene skriver jeg nå, kun kort tid før statsministeren er ventet til Dyrsku’n i Seljord. Hvis Solberg fikk bygdefeber av å dra på storbyturné, hva vil egentlig skje når hun kommer til selveste Bygde-Norges mekka? Kan flørten fra Stjørdal utvikle seg til noe mer? Noe forpliktende, kanskje?

Skal Høyre oppnå makt og innflytelse i Kommune-Norge, vil veien svært ofte gå om Senterpartiet.

Hun har i alle fall lagt opp til litt av en sjarmøretappe. Ikke nok at hun har regjeringens blideste statsråd ved sin side, den nyslåtte landbruksministeren Bård Hoksrud. Hun skulle også åpne Dyrsku’n, premiere tevlingens fineste NRF-ku og stille til uformell konkurranse i melking sammen med Hoksrud og og tidligere toppmodell Vendela Kirsebom, mot Ap-leder Jonas Gahr Støre, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og reality-kjendis Petter Pilgård. For å nevne noe. Statsministeren satte av hele dagen til Dyrsku’n.

Blir hun virkelig bygdestjErna?

Det vil overraske meg. At Solberg oppfordrer partifolk å drikke kaffe med Sp-kolleger, er i grunn resultat av en opplagt erkjennelse: Skal Høyre oppnå makt og innflytelse i Kommune-Norge, vil veien svært ofte gå om Senterpartiet. Sp står sterkt i kommunene. Partiet har over 100 ordførere, dobbelt så mange som Høyre.

Hvis meningsmålingene slår til, vil Ap gjøre et svakere valg enn i 2015. Det åpner for maktskifte i flere av Aps 200 kommuner. Et hvert lokalparti med vett, forstand og maktambisjoner bør se sitt snitt til innynde seg hos de pragmatiske Sp-politikerne. Dette er folk som samarbeider med hvem det måtte være, så lenge det gir utsikt til hestehandel, makt og innflytelse.

Det er også riktig som både Vigdenes og Solberg påpeker, i mange kommuner har Sp og Høyre samarbeidet godt. Det er grunn til å tro at flere slike samarbeid vil oppstå etter et valg der Sp går fram og Ap tilbake.

Likevel, å tro at dette vil lede fram til et samarbeid mellom partiene også på nasjonalt plan framstår blåøyd. I den grad Solberg har gått med slike tanker, møtte hun de politiske realitetene i form av Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i en landbruksduell på Dyrsku-plassen.

Vedum vet at hans partis store framgang ikke ene og alene skyldes Sps politikk. Det litt sånn yin og yang. Sps budskap om desentralisering tilføres kraft og næring av Høyres sentraliseringspolitikk.

Da kommer du ikke langt med kaffe og hyggelig bygdeprat.