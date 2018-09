Bompenger er topp, det

Hadde jeg hatt en litt kvassere kastearm, kunne jeg slengt småmynter til innkrevingspunktet til bomringen i Trondheim fra der jeg bor. Jeg bor rett utenfor ringen, og må punge ut hver gang jeg kjører inn til byen.

Det blir litt som Dumdum Boys synger i en av slagerne sine: «Og boom boom penger blir mange penger».

For det blir det. Sist måned ble jeg fakturert for litt over 1500 kroner. Kostnadene varierer etter hvor mye jeg kjører, men også etter hvilken tid av døgnet jeg passerer innkrevingspunktene. I rushtiden koster det mer.

Likevel kan jeg med hånda på hjertet si at jeg betaler disse pengene med den største glede. Ikke fordi jeg har så himla mye penger, men fordi jeg får så mye igjen for dem.

Jeg kan kjøre en flunkende ny tunnel fra Strindheim til sentrum. Sammenlignet med før kommer jeg fram på null komma niks. Det er en stor fordel for meg personlig, selvsagt, men en enda større gave til tusenvis av mennesker som bor langs den gamle innfartsåren til byen, Innherredsveien.

Jeg bodde der selv, tidlig på 2000-tallet. Ikke bare dundret trafikken forbi i fire trange felt, det var også trafikkfarlig. Jeg ble øyenvitne til at naboene ble påkjørt da de forsøkte å krysse gata.

I dag er Innherredsveien stengt for gjennomkjøring, og snevret inn til to kjørefelt for buss og bil, mens syklistene har fått to felt dedikert til dem. Langt under bakken suser bilene forbi i fire felter.

Dette er bare ett av prosjektene i det som kalles for Miljøpakken i Trondheim. I og rundt hele byen har det kommet nye veier, nye sykkelveier, nye snarveier for gående, nye kollektivfelt, flere parkeringsplasser for sykkel og så videre, og så videre.

I løpet av ti år, ti år med bompenger, har Trondheim blitt en mye bedre by. Ikke bare for dem som bor der, men også dem som kommer på besøk eller har ærender i byen.

Jeg ser at protestene mot tilsvarende bomringer brer om seg i landet, kanskje anført av masseprotestene i Stavanger og omegn. Et nytt «Partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger» har ambisjoner om å stille til valg i landets største byer neste år. I flere andre kommuner ser det ut til å komme lokale anti-bompenge-lister.

Det var stor motstand mot Miljøpakken i Trondheim, også. I 2010 var 64 prosent av byens innbyggere negative til bompenger, mens 17 prosent var positive. I fjor var dette snudd på hodet: 26 prosent var negative, mens 46 prosent var positive. I tillegg er tre av fire i Trondheim også blitt positive til at halvparten av bompengene brukes til andre formål enn bilvei, mens hele 87 prosent er positiv til kollektivfeltene.

Bompengemotstanden vil dempes så snart det blir klart for innbyggerne at det kommer noe bra ut i den andre enden

Jeg skjønner at bomringer er en økonomisk utfordring for mange. Motstanderne peker på at bompenger rammer usosialt. De med dårlig råd må betale like mye som de med god råd. Sant nok, men påstanden om at småbarnsfamilier blør økonomisk – fordi de ikke har noen transportalternativer – virker overdrevet. Forskning har tidligere vist at en stor andel av dem som betaler bomavgift er menn med høy inntekt. Bare en liten andel er småbarnsforeldre på vei til og fra barnehagen.

Erfaringen fra Trondheim er dessuten at bompengemotstanden vil dempes så snart det blir klart for innbyggerne at det kommer noe bra ut i den andre enden. Særlig småbarnsforeldre bør være opptatt at skoleveiene blir tryggere, at lufta blir renere, at framkommeligheten blir bedre, at trafikksikkerheten blir styrket.

De av oss som mener bompenger kan være et verktøy til å drive fram nødvendig samfunnsutvikling, blir dessverre aktivt motarbeidet av toneangivende politikere. Når våre fremste folkevalgte rakker ned på bompenger, er det klart det blir en opphisset stemning ute på den avgiftsbelagte gata også.

Det en rar politisk psykologi som slår inn. Ettersom bompengemotstanderne i Frp er satt til å administrere den stadig omseggripende bompengeinnkrevingen, synes Frps politiske motstandere det er opportunt å plage dem med det. Når alskens opposisjonspolitikere skal erte Frp med dette, virker det for folk som om bompenger oppstår på tvers av all politisk vilje.

Si meg, er det bare jeg som synes at bompenger er lurt? Politikere er velkomne til å svare.