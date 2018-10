Blått er det nye rødt

Ingen Høyre-program har noensinne oppsummert Høyres politikk bedre enn Knut Nærums Høyre-slagord "Mer til de rike og spanskrør i skolen".

Slagordet er selvfølgelig sarkastisk, forfattet av en komiker som også er listefyll for Rødt. Så det er kanskje lett å avfeie. Men parodien fungerer fordi den har en kjerne av sannhet. Høyres skatte- og fordelingspolitikk gir mer til de rike, selv om argumentet er at når det regner på rikinger, drypper det på oss andre. Og Høyres skolepolitikk har alltid hvilt på en klokkertro på gammeldags disiplin, selv om fysisk avstraffelse ikke står på dagsorden.

Men "mer til de rike" fungerer dårlig i valgkamp. Derfor har Høyre gått til sitt eget svar på Knut Nærum, Jan Tore Sanner. Sammen med Høyres prinsipprogramkomité har han presentert noen nye ideer og bedre løsninger etter fem år i regjering.

Forrige program, vedtatt i 2008, hadde tittelen "muligheter for alle". Sanner har valgt å gi det nye programmet tittelen "Et bærekraftig velferdssamfunn - med muligheter for alle".

Mer av det samme, med andre ord, men med noen gode buzz-ord inn i tittelen. Bærekraft er da alltid bra. Og velferd vil vi ha.

Skal du forstå politikken til et parti eller en politiker, holder det selvfølgelig ikke å lese tittelen på prinsipprogrammet.

Likevel virker det sannsynlig velferdssamfunnet er løftet inn i tittelen på det nye programmet ganske bevisst. Inntrykket styrker seg når du dukker dypere inn i teksten. Svært mye er ved det gamle. Noe er tannløst, noe behagelig konkret, og det meste pakket inn i vendinger partier flest kunne gått god for. Noe bærer preg av forskjellen på å være et parti i opposisjon (da er det viktig å understreke stortingsmindretallets rettigheter og vedtaks forankring også i organer uten for Stortinget) og i posisjon (da er det viktig at "Stortinget bestemmer").

Men det ligger noe under. Noe av det aller mest avslørende er kanskje at Høyre anno 2018 - i motsetning til i 2008 - nå velger å fremheve sin støtte til "en sterk stat" og "små forskjeller".

Sparekniven ligger i Erna Solbergs skuff, klar til å tas frem.

Høyre klarte seg i 2017 og gjør det meget godt på målingene. Men Forskjells-Norge kan fortsatt vise seg å være Høyres akilleshæl. Hadde det ikke vært for sperregrensen, ville Solberg-regjeringen tapt 2017-valget med god margin. Målingene siden viser at sårbarheten for Solberg-koalisjonen (hvis den overlever Hareides damaskusøyeblikk) kan bli enda større i 2021, ikke minst dersom Rødt faktisk holder seg over fire prosents oppslutning.

Høyre har selvsagt ingen planer om å stjele så mange Rødt-velgere. Men det gjelder å holde på rødblå Ap-velgere. Disse velgerne trenger å tro at det er nettopp Høyre som kan levere små forskjeller, på et eller annet vis. De trenger å høre dette: At velferdsstaten trenger sparekniven, ikke økte investeringer, for å klare seg.

For sparekniven ligger i Erna Solbergs skuff, klar til å tas frem. Under henne har Høyre - med oljepenger som smøremiddel - gjort rikelig plass for både Frp, Venstre og KrFs hjertesaker på statsbudsjettet. Men Høyre har holdt styring med skattepolitikken, og sikret at partiets egen hjertesak har stått øverst. Norges rikeste sitter på en større del av rikdommen nå enn for fem år siden. Deres store skatteletter har i liten grad ført til flere jobber og mer velstand for vanlige folk.

Selv om Frp-leder Siv Jensen på papiret styrer Finansdepartementet, sitter Høyre ved det finanspolitiske roret. "Styringspartiet" har styring, rabagastene gjør som de får beskjed om. Slik går det under Høyre, som det gikk under Ap da SV-leder Kristin Halvorsen var finansminister. Prioriteringen av skatteletter for de rikeste var i forrige regjeringsperiode så stor at selv Frp-politikere begynte å protestere på et punkt.

Forskjellene er blitt større. De med mye har fått mer. Dét er en opplysning ingen politiker bør ta lett på. Og det er åpenbart en krangel Sanner og prinsipprogramutvalget forbereder seg på å ta en ny debatt om. Og samtidig øker presset på å følge opp skattekutt med velferdskutt: "Bærekraftig" betyr "ikke finansiert med oljepenger" i Finansdepartementes terminologi. Før eller senere må sparekniven frem. Eller skattene opp.

Strategien for å redde skattekuttene er åpenbart å satse knallhardt Høyres velprøvde begrep "forandre for å bevare". Nå med en ekstra dose sosialdemokratisk ordkrydder, kanskje som et forsøk på å vaksinere seg mot et argere angrep på Høyres skattelette- og velferdskuttstrategi enn partiet tidligere har opplevd. Det er slett ikke utenkelig at det kan fungere.