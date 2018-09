La meg starte med en bekjennelse: Jeg har ikke vært i Syden i år. Ikke en eneste tur har jeg tatt, selv om jeg er pensjonist med god tid, romslig økonomi og helsa i behold..

Det sitter langt inne å innrømme slikt. Litt skammelig er det, rett og slett. For vi kjenner jo rolleforventningene: Moderne pensjonister er bare SÅ bereiste! Det er bare å referere til et oppslag i bladet «Pensjonisten» nylig «Pensjonister reiser mer enn noensinne. Få tips om: Sør-Afrika, St. Petersburg, Krakow og Mezzane». Så der fikk jeg den – heimfødingen!

Som leseren forstår, vil jeg denne gangen gripe fatt i et neglisjert og oversett samfunnsproblem: Vanskene med å være pensjonist i verdens rikeste land. Altså utfordringen med å tilhøre pensjonist-generasjonen som utvilsomt er den mest priviligerte noensinne.

Hvem tenker på hvor krevende dette er? Tenk på oss som stadig må strekke oss etter «pensjonist perfekt»-syndromet? Hvor krenkende og sårende det føles når man ikke strekker til?

Her skrives det side opp og side ned om presset mot ungdommer, og voksne i sin beste alder. Om tidsklemma når man skal være perfekt forelder, karrierejeger, sexpartner, kjernesunn helsefrik – og jeg vet ikke hva. For ikke å snakke om ungdommen, som møter kroppspress, sexpress, motepress, «flink pike»-press – for bare å nevne noe. (Det stopper visst aldri: Denne uka hadde NRK et oppslag om «russepress» – altså kravet om å planlegge den perfekte russetid i god tid.)

Men hva med oss gamlingene? Vi som skal være de perfekte pensjonistene – så perfekte at flere eksperter nå avblåser trusselen fra eldrebølgen? For, sier de: Dagens gamle holder seg så veltrente. Så friske. Så oppegående og lystne på nye utfordringer. Så framoverlente og innovative. Så ungdommelige.

Annonse

Med på dette lasset følger et underforstått budskap: Du som ikke sørger for å være sånn, får skylde deg sjøl. Da har du røyka for mye, drukket for tett, spist for fett, og vært for glad i godstolen – der du kanskje trodde du bare kunne sitte og «nyte ditt otium». Har du ikke skjønt at dette «otiumet» gjaldt for pensjonistene i gamle dager, den gangen sliterne dominerte blant pensjonistene?

Det er selvsagt mulig at du føler deg som en sånn sliter. Og at du faktisk er det. Sliterne er nemlig langt flere enn vi tenker over. Det er en myte at «ingen» driver med tungt kroppsarbeid i dagens Norge. Bare spør bønder, industri- og anleggsarbeidere, eller folk i trøste-og-bære yrkene. For å holde dagens «post-industrielle Norge» gående, må faktisk mange gjøre en innsats i tunge og skadelige jobber. Mange pensjonister kommer fortsatt fra yrker som har slitt ned kroppen.

Søskenbarnet på Gjøvik blitt pensjonist. Det må vi andre pent leve med.

Men hvis du er en av dem, må du være forberedt på å bli behandlet som representant for en utdøende art – og definitivt ikke være blant dem som hauses fram som tidens «typiske pensjonist». Din skjebne er faktisk skildret på glimrende vis allerede i Alf Prøysens berømmelige vise om det perfekte «syskenbånet på Gjøvik»: Du husker vel at «når vi ramse firegangen utenatt og fort, satt syskenbånet vikar når lærinna skulle bort»?

Nå er søskenbarnet på Gjøvik blitt pensjonist. Så mens vi eksempelvis synes det er flott å gå turer rundt Sognsvann og skrive litt for Nationen, har søskenbarnet besteget diverse fjelltopper i Himalaya, og tatt doktorgrad i et par spennende fag på universitetet. Og deretter latt seg intervjue om det. Pluss stilt opp som modell i reklamen som velter fram når du åpner blader som «Pensjonisten» og «Vi over 60».

Hvis det fortsatt finnes lesere som henger med i denne teksten, lurer de kanskje på om dette er ironisk ment. Svaret er ja – delvis. Selvsagt er det flott med idealet om den perfekte pensjonist– sunn og frisk og oppegående. Alle generasjoner trenger å løftes, og ha noe å strekke seg etter.

For oss gamlingene er det dessuten luksus å kunne strekke seg mot noe som helst. Vi vet jo at den virkelige alderdommen – forfallet, og tilværelsen som pleietrengende på institusjon – alltid kan vente rett bak neste sving. I hvert fall inntil diverse ungdomsorganisasjoner får flertall for sine forslag om dødshjelp, og vi skjønner hva som blir vår siste plikt i rollen som perfekt pensjonist.