Lukten av ekstremisme

Men hvem burde egentlig skamme seg? Jo, partiene med ansvar for det samfunnet som løfter Sverigedemokratene – SD – opp og fram. Partiene som har sett varsellampene blinke. Sett SDs formidable økning fra 5 prosent i 2010-valget , via 13 prosent i 2014 til 17,6 nå.

Egentlig er det vel på tide at både de og vi tar inn over oss hva dette betyr. Det er et politisk oppbrudd på gang i Skandinavia, som i resten av Europa. Og det har like mye å gjøre med at store velgergrupper føler seg glemt, oversett og neglisjert, som med innvandringen.

I Norge viser Fremskrittspartiets inntogsmarsj de siste tiårene også dramatisk hamskifte, selv om Frp er rundere i kantene, og innflytelsen deres pyntet ved at Høyre har tatt dem inn i varmen. I Norge får nå Frp vist hvor flinke de er til å svelge kameler og administrere bompenger og skyhøye bensinpriser. Og her i landet mener «alle» at SD burde vært satt på en liknende kur, siden kompromisser er ekstremismens motgift.

Men i iveren etter å gi svenskene gode råd, glemmer vi hva Frp har gjort med vårt hjemlige Høyre, og med dem som ikke ville ta i Carl I. Hagen med ildtang på grunn av Frps «menneskesyn». Nå er dette menneskesynet ganske så allment akseptert. Frp har forandret det politiske klimaet i Norge. Intet mindre.

Dessuten har Frp dratt Høyre i en helt annen retning enn et samarbeid med sentrumspartiene ville gjort. Solberg-regjeringen har nok moderert størstedelen av Frp, men den har også avlet fram Sylvi Listhaug og gitt henne den helt spesielle statusen som bare statsrådposten og Erna Solbergs godkjent-stempel kan gi. «Sylvi med korset» er symbolet på at noe helt nytt er sluppet løs i norsk politikk – med Høyres aksept. Kan dette nye temmes? Før vi kjenner svaret, bør vi kanskje vente med å hovere over svenskenes manglende evne til å håndtere SD.

Valget i Sverige nå i 2018 minner meg på et sitat fra det danske valget i 2015. Da hadde Dansk Folkeparti kraftig framgang – ikke minst i Sønderjylland, en av Danmarks utkanter. Og da løftet et leserinnlegg i avisa Information fram uttrykket som også nå i 2018 fortjener et eget avsnitt:

«Først pisser de på os, bagefter siger de, at vi lugter.»

Sønderjylland er en av de landsdelene der tusenvis av arbeidsplasser var forsvunnet i 2015, og vi må koste på oss litt mer av sammenhengen i innlegget til René Rasmussen, museumsinspektør på Sønderborg Slott: «Strukturreformerne har næsten systematisk fjernet offentlige arbejdspladser fra landsdelen. Seminarier, kaserner, sygehuse, domhuse er væk. Der er en følelse af, at centraladministrationen gør sit bedste for at afvikle landsdelen. Og når mange så står tilbage som arbejdsløse eller lavt uddannede, bliver der peget fingre af dem fra København. »Først pisser de på os, bagefter siger de, at vi lugter!,« som én af mine bekendte udtrykte det.»

Det er et politisk oppbrudd på gang i Skandinavia, som i resten av Europa.

På mer vitenskapelig vis er de samme trendene belyst av en lang rekke forskere. For eksempel danske Lars Olsen, som mange kjenner fra boka «Eliternes triumf». Han er nå aktuell med «Det forsvundne folk». Den handler om folket som de styrende elitene glemmer, usynliggjør og lar gli ut av velferdsstatens trygghet og fellesskap. Det er folket med de usikre jobbene. De som er bosatt i de fattigste områdene. De som merker innvandring og manglende integrasjon i sitt eget naboskap. De som krever at nykommerne må «oppføre seg som folk».

Den brede grobunnen for høyreekstremistiske partier er altså kartlagt så det holder. Likevel styrer eliten enøyd videre, i en salig tro på egen visdom som vi knapt har sett maken til siden det opplyste eneveldets tid. Dette medfører for eksempel at folks frustrasjoner over innvandringen lettvint stemples som «fremmedfiendtlighet og rasisme», mens sørgelig få minnes salig Ludvig Holbergs tenksomme ord: «Alle sier at Jeppe drikker, men ingen spør hvorfor Jeppe drikker».

Også i politikken er det enklest å gjøre som laboranten da han kom fram til labyrinten: Labbe rundt den. Men det avgjørende nå – både for svenskene og for andre styresmakter i Skandinavia – er ikke om det skal snakkes med folk som Sverigedemokratene eller ikke. Det avgjørende er å ta fatt i problemene som ekstremismen suger næring av.