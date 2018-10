Hareides genistrek

Årsaken er ikke bare den som alle snakker om nå: Kristelig Folkepartis dramatiske veivalg mellom å bli med i Erna Solbergs regjering – eller melde overgang til Ap og Sp.

Nei, Erna Solbergs svake ledd er Fremskrittspartiet. Og at uansett hvor Krf nå lander, sender det Frp inn i en politisk skjærsild.

At KrF nå er dypt splittet, ser alle. Men like viktig er kløften som åpner seg i Frp. Altså kløften mellom den moderate, regjeringsvennlige fløyen som Siv Jensen representerer – og dem Sylvi Listhaug er blitt fører for: Nemlig de som vil kalle en spade for en spade uansett om andre synes det henger på greip eller ikke.

Da finansminister Siv Jensen mandag la fram regjeringens forslag til statsbudsjett, avdekket hun samtidig hva de fem årene i regjering har gjort med partiet som en gang lå på løftetoppen i norsk politikk, og som «turte der andre tiet» – for å sitere tittelen på boka som Sylvi Listhaug skal komme med om en stund. (I parentes bemerket: Boka «Der andre tier» skal etter planen legges fram to dager før møtet der KrF avgjør hvem de vil samarbeide med. Styrkeforholdet i Erna Solbergs koalisjon vil vise seg i om dette virkelig skjer – eller om lanseringen utsettes etter at «noen har snakket sammen».)

Lista over Frps tapte løfter fra tida da Siv Jensen var høy og mørk i opposisjon, er blitt lang og vond for Frp. Den har stikkord som bompenger, bensinpriser, avgifter - og Mullah Krekar. Pluss løftet om at pensjonene skal følge lønnsøkningen uavkortet. Eller brageløftet om å kutte overføringene til landbruket med 6 milliarder. Eller kampen mot den handlingsregelen finansminister Jensen nå lojalt følger.

At dette svir og smerter, er åpenbart. Men her som ellers: «Nothing succeeds like success» - intet lykkes som det vellykkede Så lenge Solberg-regjeringen totalt seiler sånn noenlunde i medvind, og gir rom for andre sentrale Frp-saker (som skatteletten), går dette rimelig bra. Forutsatt at vi tar med en betingelse til: At opposisjonen i Frp holder tann for tunge . Da bærer båten, selv om meningsmålingene avslører hvor avhengig Frp er blitt av én eneste sak, og én eneste politiker: Innvandringen og Sylvi Listhaug.

Og hun spiller rollen sin helt ut. Som da Listhaug – som altså er helse- og omsorgspolitisk talskvinne i Frp –straks budsjettet var lagt fram «slo i bordet» mot egen regjering. Hva slo hun da til mot? Var det kutt i støtten til tannregulering? Kutt i støtten til de som er avhengig av glutenfri mat? Fjerning av støtten til foreningen «Kristent arbeid blant blinde og svaksynte»? Nei da – Listhaug raste mot kutt i støtten til Hege Storhaugs ekstreme, muslim-kritiske nettsted «Human Rights Service».

Det er nettopp slike «puff» fra «Ytre-Frp» som kan få Erna Solbergs alliansebyggverk til å rase sammen. Og nå har Krf har satt igang en prosess som vil smerte Frp uansett hvilken side KrF lander på.

Uansett hvor Hareide lander, sender han Frp inn i en politisk skjærsild.

Hvis KrF går mot venstre, faller Solberg-regjeringen, og ut kommer et fristilt Frp på ny jakt etter markeringer. Da kan de moderate, som regjeringen nå gi makt og posisjoner, bli overkjørt. Frp kan gå fra å være en stødig partner for Høyre, til å bli et uberegnelig fløyparti av den sorten vi husker fra Carl I. Hagens glansdager.

Hvis Kristelig Folkeparti derimot velger Erna Solberg, blir den borgerlige regjeringens tyngdepunkt lagt et hakk mot sentrum, og over mot standpunkter som gir Frp enda flere kameler å svelge. Noen tror kanskje at KrF kommer krypende inn i slike forhandlinger i en slags ydmyk kanossagang, og bli fornøyd med knapper og glansbilder. Men etter å ha vunnet den interne maktkampen, vil den borgerlige fløyen garantert ha måttet løftet fram noen høye forventninger om hva Krf kan oppnå hos Erna Solberg. I tillegg blir KrFs inngang en brekkstang for Venstre, som jo trenger desperat til et nytt løft.

Knut Arild Hareide har manøvrert seg inn i en maksimal forhandlingsposisjon. Muligheten til å stable en flertallsregjering på bena, vil friste Erna Solberg – og presse Siv Jensen. Denne ukas statsbudsjett er bare en forsmak på hva Frp da må svelge. Det blir nok mer enn bare ett høyt u-hjelpsbudsjett og 3000 kvoteflyktninger – og kutt i støtten til Human Rights Service.

Knut Arild Hareide har rett og slett lagt opp en genial strategi for å svekke Frps innflytelse i norsk politikk.