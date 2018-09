Se på traktoren på bildet over. Dette er en International Harvester Mogul 10-20. Denne traktortypen fikk hovedrollen i et av norgeshistoriens største dramaer om matmangel og sjølforsyning.

Nå i 2018 har store deler av matproduksjonen i Norge tørket bort. Det skaper ingen politisk storm – for vi kan jo bare berge oss med import! I 1918 derimot, var Norge i ei djup matvarekrise samtidig som importen var strupt inn.

Da er vi midt i første verdenskrig, som startet i 1914. Norge var nøytralt, men etter tre år med krigens elendighet var «dyrtidsdemonstrasjoner» mot matmangel, matkøer og matpriser blitt sørgelig vanlige i Oslo og andre byer. Folks fortvilelse i 1917 er forståelig: Statistisk Sentralbyrås levekostnadsindeks økte med 250 prosent fra krigsutbruddet 1914 frem til 1918. Matprisene steg i et tempo lønningene ikke holdt følge med. Og maten var ikke bare dyr. Den var rett og slett mangelvare. Hungersnød truet.

Første verdenskrig demonstrerte «siviliserte staters» ufattelige evne til brutalitet og bestialitet. Blant annet i bruk av sult som våpen. Tyskerne prøvde å sulte ut Storbritannia med ubåtkrigen sin. Engelskmennene lyktes med å sulte ut Tyskland gjennom flåteblokaden sin. Det er beregnet at cirka 750.000 sivile tyskere i løpet av krigen mistet livet på grunn av feilernæring og matmangel.

Midt i denne blokade-klemma lå nøytrale Norge. Vi var avhengig av andres velvilje til å selge oss mat. Mens disse «andre» fryktet at Norge skulle la mat havne hos fienden, og svekke effekten av den nådeløse-sult-krigen.

I 1917 og 1918 var det ikke bare en vanlig matkrise og sosial uro som truet: Revolusjonen til Lenin og kommunistpartiet i Russland radikaliserte norske arbeidere – og skremte borgerskapet. Regjeringen til Gunnar Knutsen så «den røde fare» i de mange demonstrasjonene mot matmangel og dyrtid her hjemme. Det satte ekstra fart i arbeidet med økt matimport, og til produksjon av livsviktige varer som korn og poteter her i Norge.

Importen var vanskelig å øke, selv med super-kjendisen Fridtjof Nansen som leder av forhandlingsdelegasjonen regjeringen sendte til USA. Produksjonen i Norge måtte også opp, og forbruket måtte reguleres og rasjoneres. Brødtyper med nye (upopulære) kornblandinger bli pønsket ut. Det ble innført rasjonering av sukker, kaffe og korn, og restauranter måtte innføre kjøttfrie dager.

Bøndene fikk påbud, forbud og reguleringer på alle kanter. Nydyrking ble satt i gang – men det var ikke nok. I 1917 ble det bestemt at 1 million dekar eng og beite skulle pløyes opp, sånn at de i 1918 kunne brukes til poteter og korn.

At mat er politikk, merkes når maten mangler.

Og her kommer Mogul-traktorene inn. Med noen få unntak var norsk landbruk i 1917 hestedrevet. Nå trengtes flere hester. Dem var det manko på, men heldigvis: Traktoren var utviklet til et brukbart nivå. I løpet av krigen eksporterte USA over 15.000 traktorer av ymse slag til Storbritannia og andre allierte. Norge ønsket Moguler. De var små nok, og manøvrerbare nok, for norske forhold. Etter mye om og men fikk nøytrale Norge importere 60 traktorer i 1917, og innpå 200 årene etter. Kjøper i USA var den norske regjering, som deretter videresolgte til bønder over hele Norge – flest på Østlandet.

Sist helg så jeg en restaurert Mogul i overraskende spenstig omgang med en treskjærsplog på et pløyestevne for veterantraktorer. Denne Mogulen opererte attpåtil på jordet der den pløyde sine første furer i 1918. Nemlig på Øvre Eiker i Buskerud, der sånne traktorer i 1917 og 1918 ble kjøpt av et maskinlag med blant annet bestefaren til Per Olaf Lundteigen, som fortalte stevnedeltagerne om traktorens historie. Bestefaren hadde traktoren i drift fram til 1948. Nå er den restaurerte Mogulen et klenodium, og dessuten et tidsvitne fra den gangen Norge hadde en regjering som tok drastiske grep for å sikre landets selvforsyning av mat på best mulig vis.

Og det stoppet jo ikke der. Erfaringene fra første verdenskrig førte til kornloven i 1928 – som stortingsflertallet i år 2000 var arrogant nok til oppheve. Kornloven krevde beredskapslagring av matkorn og mel for ett års forbruk. Noen hadde altså evnen til å trekke lærdommer av forsyningsproblemene i 1918. Klarer dagens politikere å lære noe tilsvarende av tørkeåret 2018?