Bøndene vil at du griller mer lam

– Nei, det kan du si, men nå ønsker sauebøndene i dette landet at folk skal få øynene opp for det gode og sunne lammekjøttet også utenom høysesong. Lørdag 2. juni serverte derfor sau- og geitebønder gratis smaksprøver av grillet lam og kje foran mer enn 100 butikker over hele landet. På grunn av brannfare valgte enkelte å avlyse, mens en del vil gjennomføre grillaksjonen senere i sommer.

– Men i gamle dager ble det jo spist mye lam?