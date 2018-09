Nå handler det om ost

«Me hev ein pultost (turr gul Hedemarks-ost), som ofte er reint fin-fin i smak. So hev me ei gamallost, som vel dei rette skynarar sèt yvi Roquefort, naar han er som skal vera», skrev Hulda Garborg i sin bok Heimestell.

Garborg var mer agitator enn pedagog, og i kapitlet om ost kom dette fram. Hun tok fatt i myten om at Norge ikke hadde andre spiselige oster enn geitost, forøvrig en ost så ettertraktet at utlendinger gjerne tok med seg hele kasser hjem.

«Men skulde ein hava noko «fint», so var det aa kaupe i dyre domar fraa Frankrike, Holland, Sveits eller England (Roquefort, Gorgonzola, Sveitser, Eidamer, Cheddar, Camambert). Og ingen skal segja anna enn at dette er gode ostar, ja framifraa», skrev Hulda, som posthumt gjør seg fortjent til medlemskap i Senterpartiet: «Og so det daa, som burde vera ein viktug ting for norske folk: at det ikkje er norsk vare.»

Det var under sommerens arbeid med septemberutgaven av Mat fra Norge at jeg kom over fru Garborgs lett nasjonalistiske ostekommentar. I samme øyeblikk husket jeg tilbake på mitt besøk hos Åse Haugstad og Sigurd Avdem på Lesja for seks år siden. De to viste meg rundt på gården og i ysteriet, og jeg fikk smake en av mine absolutte favorittoster: Pultosten fra Avdem.

På tampen av en lang og hyggelig prat spurte jeg de to bøndene og osteprodusentene om jeg ville finne noe annet enn Avdems egne oster hvis jeg brøt meg inn i kjøleskapet deres? På sindig gudbrandsdøl kom det et «ja visst». De hadde både Gauda og Jarlsberg fra Tine, sammen med G35 og Selbu blå. Pluss en og annen ost fra Gangstad gardsysteri og en parmesan fra Italia. Der i gården omfavnet man både små og store konkurrenter og tok med største selvfølge også det store utlandet inn i varmen. I den grad det går an å bruke akkurat det uttrykket om et kjøleskap.

Dette minner meg ikke så rent lite om det som skjuler seg i mitt eget kjøleskap akkurat nå. Der er det selvsagt en parmesan, gjerne også litt mozzarella. Det er uhyre sjelden at det ikke ligger en skalk Kraftkar der, eventuell en annen god norsk blåmuggost. Pultosten er en selvfølge (Tine lager også noe fin-fine, jeg liker den smørbare som heter Løiten best), og en pakke med Jarlsberg i skiver er kjekk å ha. En kontroll i dette øyeblikk avslører også at det finnes en norskprodusert Port Salut i repertoaret, sammen med en Provolone Piccante, impulshandlet på Meny.

Hva lages egentlig av ost i stor og liten skala her i landet nå?

Aldri før har det vært hyggeligere å like ost. Diskene er fulle av spennende, utenlandske oster. Sikkert til irritasjon for Hulda Garborgs likesinnede, men de kan alle trøste seg med at det også bugner av norske oster i butikkene.

I noen år har vi snakket om den norske osterevolusjonen. Ingen mener lenger at norsk ost er kjedelig, eller at det er for få oster å velge mellom. Det er ikke bare den gode, gamle Gamalosten som har noe som kan minne smak. Norge har blitt en stormakt når det kommer til ost. Jeg orker ikke en gang å nevne Kraftkars VM-triumf denne gangen, vi kjenner den historien.

Det langt fra «alle» vet noe om, er hva som skjuler seg bak flosklene om at Norge er blitt en ostestormakt. Hva lages egentlig av ost i stor og liten skala her i landet nå? Hvem produserer disse ostene, hva lages de av, hva kan de brukes til, og ikke minst: Hvor i huleste kan man få tak i dem?

Det var disse spørsmålene jeg forbannet meg på å kunne gi svaret på tidlig i sommer, etter at Hanen hadde invitert meg til et møte der vi kanskje kunne drodle litt om høstens Oste-VM i Bergen. På vei til møtet kom jeg på ideen om å samle «alle» (det er ikke sant, av praktiske hensyn er det fortsatt bare et utvalg) norske oster i en slags katalog. Hanen (og hønene, det skal sies) tok utfordringen med å skaffe til veie alle opplysningene.

I Mat fra Norge satte vi sammen det omfattende puslespillet til en 48 siders oversikt med til sammen 244 oster. Fra Tine, Brubekken Gardsmeieri, Gurostølen, Kråkeroe-Staulen, Synnøve Finden, Litlvea Gård, Stavanger Ysteri, Valmsnes Gård og mange, mange andre.

For første gang er det faktisk mulig å se hva floskelen «den norske osterevolusjonen» innebærer, hva det betyr at det lages ost på annenhver nut og i de fleste dalsøkk. Hva i alle dager er ei mjuk kjerring, en Valdresbeta, Frisk Ole eller en kaffeost?

Nå kan du faktisk få svarene, og det er jeg litt stolt av. I Mat fra Norge er det denne gang samlet en gullgruve, en det faktisk er fritt fram til krabbe inn i og forsyne seg av. Den som bestemmer seg for å utforske det som kommer ut av norsk osteproduksjon i 2018 har virkelig noe å glede seg til.

La meg runde det hele av utaskjærs: Prins Henrik av Danmark trakk sitt siste sukk tidligere i år, og han etterlot seg faktisk en ganske snobbete kokebok. I verket «Ikke altid gåselever» minner franskmannen oss om et ordtak fra hjemlandet: «Et måltid uden ost er som en dag uten sol.»

De fleste har vel fått nok sol for en stund nå. Da er det godt å vite at det ligger an til en høst full av ost.