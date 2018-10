Maaemo kan ta seg en bolle

For et par år siden arrangerte Aftenposten en matfestival på Youngstorget i Oslo, og på scenen intervjuet avisens journalist Joacim Lund sjefen ved restaurant Maaemo, Esben Holmboe Bang. Mannen med tre stjerner i Michelinguiden fikk spørsmål om det ikke var litt vel dyrt å spise på hans restaurant?

"Nei, men det er dyrt å spise på Egon", repliserte den danske kjøkkensjefen.

Han hadde selvsagt rett. For et par år siden kostet en 20-retters meny ved det som er en av verdens beste restauranter i overkant av 2000 kroner. En passende drikkepakke til var priset til 1400 kroner. Bak et slikt måltid ligger det vanvittig mye arbeid, og det er brukt råvarer av ypperste klasse. Det er et batteri med kokker som skal til for å utvikle og lage maten ved en restaurant på dette nivået. En flokk med servitører sørger for at du har det bra og får det du har bedt om. Det er mildt sagt vrient å si det samme om en kjederestaurant av den typen som Holmboe Bang valgte å nevne.

Så da vet vi det. Du bør ha med deg minst tre-fire tusenlapper for å nyte det en anmelder har kalt «en kompromissløs matopplevelse av de sjeldne.»

Frisk luft, store naturopplevelser, kameratskap, juging og gnagsår har sin egen verdi.

Selv nøyer jeg meg ikke med billigmiddager à la Maaemo. Jeg er nemlig småviltjeger. Sånne som meg tilbereder og serverer et måltid eller to hvert år der hovedingrediensen er selvskutt. Det kan dreie seg om ei rype, en orrfugl eller en hare. Tro ikke at slike delikatesser er gratis!

Du som selv er jeger har selvsagt for lengst luktet lunta. Du vil trolig kjenne igjen det regnskapet jeg nå skal legge fram. Og du vil sannsynligvis være enig i at vi uansett får valuta for de pengene vi hvert år legger ned i den lille uken med jakt. Frisk luft, store naturopplevelser, kameratskap, juging og gnagsår har sin egen verdi.

Selve grunnkostnaden ved å være jeger ser jeg ingen grunn til å ta med her. Ei skikkelig hagle koster fort 20.000 – 30.000 kroner, og vi må jo ha gore-tex i hue og rævva. Fjellstøvler koster fort noen tusenlapper, og en god sekk kjøper du ikke på billigsalg.

Så la meg heller gå igjennom de spesifikke kostnadene som kan knyttes direkte til det som skal bli høstens herremåltid for to mennesker. Før jakta måtte jeg en tur innom en kjedebutikk med et navn jeg etter hvert kjenner igjen fra lappen på innsiden av skjortene mine. Den kjappe handleturen kom på beskjedne 2987 kroner.

Og så i tur og orden: Flybilletter til 4198 kroner, leiebil 1528, drivstoff 800, parkering på flyplassen 1400, hotell 1200, hurtigbåt 756, middager underveis 1200, hotell 1250, innkvartering 3000, kolonialvarer (inkludert forfriskninger og ammunisjon) 2000 og oppvarming av badestamp til 300 kroner. Det blir fort 19.419 kroner av slikt.

Og da er det jo på tide å fokusere på fangsten. Ikke at den betyr all verden for oss friluftsmennesker, men den er viktig for avslutningen av regnskapet her. Årets utbytte skal jo danne stammen i det som skal bli årets kulinariske høydepunkt i heimen, selvsagt sammen med en god flaske rødvin.

OK, da. Det ble én enslig hare. Jeg har ikke veid den, men la oss for enkelhets skyld si at den veier to kilo, befridd for frakk og det hele. En kilopris på 9709 kroner og 50 øre er jo ikke all verden.

Jeg vil tro at den jevne leser av Nationen ikke er skeptisk til jakt og jegere. Det er naturlig å høste av det overskudd (et ord jeg ikke uten videre hadde trodd at jeg skulle bruke i denne artikkelen) naturen har å by på. Jakt er dessuten godt for kropp og sjel, uansett hva man måtte komme hjem med av fangst. Det handler først om fremst om spenning, vedlikehold av vennskap og påfyll av krefter.

Eventuelle skeptikere får søke trøst i at det ikke bare var haren som ble flådd under årets høstjakt. Selv skal jeg nyte rosa ryggfilet, en god amarone og sende en tanke i retning de stakkars fattigfransene som må nøye seg med å spise på mer eller mindre billige restauranter.