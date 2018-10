Kortreist mat blir ikke kastet

Jeg står ved kjølehylla i en stor matbutikk og oppdager at osten jeg vil kjøpe, er utgått på dato. Osten virker helt fin. Men vil den få grønne flekker før jeg har spist den opp? I en liten husholdning er ikke osten spist opp neste dag. Jeg viser den til en av de ansatte i butikken. Takk for at du sier fra, sier hun. Hva skjer med osten nå, spør jeg. Svar: Den blir kastet.

Å, men da må jeg få den, sier jeg. Nei, det går ikke, det har hun ikke lov til. Men kanskje jeg kan betale halv pris? Svar: Nei det går heller ikke, men tusen takk for at du sa fra.

Eneste mulighet som gjenstår for å berge en verdifull ost er å bli dumpster diver – søppeldykker. Ville jeg bli anmeldt for tyveri? Etter avisoppslag: «Eldre kvinne tatt i kontainer». Oste-episoden var en gang i sommer, altså etter den store debatten om en norsk matkastelov. Stortinget har vedtatt utredning av forbud mot å kaste mat. Dagligvarehandelen har lovt å skjerpe seg. Noen ganger selges mat som nærmer seg dato til nedsatt pris. Problemet var kanskje at osten var over dato.

En skjev, men selvdyrket gulrot blir aldri matsvinn.

Matkasting er et stort klimaproblem og et etisk problem som er på agendaen i mange land. Frankrike har vedtatt forbud mot matkasting. I verden som helhet blir om lag en tredjedel av maten kastet. På den internasjonale matvaredagen nå på tirsdag blir det et tema igjen.

Iblant kommer gledelige meldinger om at matsvinnet går ned. Men i august kom rådgivningsfirmaet Boston Group Consulting (BGC) med en rapport som tror matsvinnet tvert imot vil stige med en tredjedel fram til år 2030. Det tåler ikke kloden. Mange vrir hjernen for å finne tiltak mot svinn. BGC foreslår en merkeordning, tilsvarende fair trade, slik at kunder kan velge mat fra firmaer som er ekstra opptatt av å kaste mindre mat.

Det ville det bli en ny form for hvitvasking, av selskaper som har muskler til å betale for dyr sertifisering. Et typisk tiltak tilpasset langreist mat. Rapporten forklarer selv hvorfor den tror matsvinnet vil øke: Når folk får bedre råd, stiger etterspørselen etter mat som ikke er lokalt produsert.

Forslaget om en merkeordning passer som hånd i hanske for vestlig matvareindustri som både trenger å bedre omdømmet og å vokse i nye markeder i utviklingsland. Lokalt produsert mat blir fortrengt, men det er for enkelt å si at det skjer fordi kundene ønsker det. Sult og feilernæring har sammensatte forklaringer, men skyldes svært ofte at tradisjonell mat blir avløst av junk food og annen importmat.

En merkeordning som skal garantere redusert svinn, er til lite hjelp for de omlag 820 millionene som sulter i verden. Den hjelper ikke 151 millionene barn som er for små for alderen fordi de ikke får nok mat. Min tapte ost hjelper dem heller ikke. Selv om all mat som kastes i Europa, er nok til å mette 200 millioner mennesker.

Langreist mat metter ikke verden, ikke i Norge og ikke i fattigere land. I debatten om matkasting forundrer det meg at ikke flere stiller spørsmål ved de sentraliserte systemene for produksjon og distribusjon av mat. Systemer som gjør maten usynlig, og visker ut alt arbeidet som ligger bak. Bonden er usynlig, det lokale meieriet og slakteriet er rasjonalisert bort, matbutikken er nedlagt. I en bygdebutikk ville jeg sikkert fått den utgåtte osten til halv pris. Et lokalt meieri kunne beregne bedre hvor mye ost som skulle lages, og det ville ikke gå dager tapt til lagring og transport.

Jeg høstet poteter fra to potter sist helg. Noen var normalt store, andre små som klinkekuler. Men alle blir spist, det ville kjennes som et svik mot maten å la være. En skjev, men selvdyrket gulrot blir aldri matsvinn.

Dagens system for matforsyning, med handel av ingredienser på tvers av grenser og kontinenter, innbyr til svinn i alle ledd. Grossister og butikker vil ha standardmål, selv om noen nå våger å tilby grønnsaker med snålt utsende. I Tyskland snakker de om at tørkesommeren med dårlig avling vil tvinge kjedene til å ta inn også avvikende grønnsaker.

Selvskutt, selvdyrket og selvsanket mat nytes med andakt. Det samme gjelder mat fra en bonde du kjenner. REKO-ringene sprer seg nå over hele Norge, et system for bestilling rett fra lokale produsenter. Jeg tipper det er minimalt med matsvinn i REKO-systemet. Dess mer kortreist, dess mindre kasting. Med en matkastelov ville jeg kanskje fått beholde den osten, men størst effekt vil det ha at maten igjen blir mest mulig lokal.