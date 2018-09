Fri flyt av levende dyr

Det hører med i bildet av den beinharde konkurransen i europeisk kjøttindustri, men blendes som regel ut når det er snakk om importkjøtt til Norge og grensehandel.

Egentlig hadde jeg tenkt å skrive om den gode, kortreiste maten denne gangen. Leserne har hørt nok om miljøfiendtlig masseproduksjon av tysk kjøtt og norsk fisk. Den absolutte kontrasten er slik jeg husker barndommen: Grisen fikk skrell og annet avfall før den ble slaktet på tunet. Mor la koteletter på glass til vinterens søndagsmiddager. Sammen med far dro vi ørret fra vannet til middag samme dag, med poteter, smør og hjemmelaget flatbrød.

Ureist kjøtt og fisk. Melk fra spener og poteter fra åkeren. Vi var fattige på penger også etter datidens målestokk, men maten var første klasse. Jeg må ha med meg dette bildet når jeg blar fram igjen en artikkel i bladet Schrot & Korn, som utgis av tyske økologiske bedrifter. Vanligvis skriver bladet mest om den kortreiste håndverksmaten. I septemberutgaven er flere sider viet dyretransport, «lidelse på hjul», som det kalles i overskrifta.

Fire millionen dyr fraktes årlig fra EU til tredjeland og her er det ekstra store brudd på reglene for dyrevelferd. Dyr fraktes levende til for eksempel Tyrkia og Midtøsten. Der er det etterspørsel etter halalkjøtt, og dessuten billigere å slakte. En ZDF-reportasje laget i fjor og rapporter fra dyrevernorganisasjoner som Animal Welfare Foundation dokumenterer at dyr blir stående på vent i brennende hete i havner uten å få mat og rent vann. Mange dør.

Dyr dør også under dekk på dårlige båter over Middelhavet. Animal Welfare Foundation regner med at mellom 15.000 og 18.000 slike døde dyr blir kastet i havet hvert år. «Mannskapet skjærer opp buken på dyra slik at kadaveret skal synke og ikke drive i land på en turiststrand», ifølge organisasjonen (sitert i Schrot & Korn). EUs regler for dyrevelferd gjelder fram til bestemmelsesstedet, men det er på papiret.

Når tysk kjøtteksport blir kritisert, brukes argumentet om verdens behov for mer mat (for øvrig akkurat som norsk lakseindustri argumenterer). Men verden mettes ikke av at døde og mishandlede dyr dumpes i Middelhavet. Eksport fra EU er ellers bare en del av den internasjonale handelen med levende dyr for slakt og avl i det agrarindustrielle komplekset Big Meat.

EU sender ikke levende dyr til Norge. Det er ikke billigere å slakte hos oss. Når norsk mat er dyrere, har det også sammenheng med fravær av slavekontrakter i slaktebransjen og langt strengere regler for transport av dyr enn i EU.

Mesteparten av transporten av EU-dyr skjer innad i unionen. 360 millioner griser, storfe, sauer og geiter er hvert år på vei til et slakteri (Schrot & Korn). I tillegg kommer fire milliarder stykk fjørfe. De fleste dyra er blitt transportert minst en gang før, som smågris, kalv eller nyklekket kylling. Dersom bestemte krav til lufting og tilgang til vann og mat er oppfylt, kan griser fraktes 24 timer i et strekk. Storfe kan fraktes i 14 timer, og så i nye 14 timer etter en times pause.

Dyr ville være spart for mye lidelse dersom slaktebransjen ble desentralisert.

Hvorfor er det behov for å kjøre så mange timer på kryss og tvers i EU og til tredjeland? Det er ideologi og system og de store bestemmer. Europeisk slakteindustri er sterkt sentralisert og små og mellomstore bedrifter blir utkonkurrert og forsvinner. Hvem har interesse av den enorme og økende frakten av dyr? Det er ikke dyra, ikke slakterne, ikke lokalsamfunnene, ikke vanlige bønder og heller ikke forbrukerne. Så hvem vil ha det absurde transporteriet? Systemet er ingen naturlov.

EU-reglene for økologisk dyrehold stiller ingen særkrav til transport. Tyske øko-organisasjoner som Bioland, Naturland og Demeter har langt strengere regler og setter transportgrensa ved fire timer og 200 kilometer. Et problem for øko-bransjen er at så mange mindre slakterier har lagt ned. For store konsern er økologisk slakting rusk i maskineriet. Dyrevernorganisasjonen Provieh ønsker seg derfor EU-regler som setter en strikt grense ved fire timer, og tror det vil føre til flere lokale slakterier.

De færreste vil slakte på tunet, men mobile slakterier er på vei inn både i EU og Norge. Flere lokale slaktebedrifter ville bety flere arbeidsplasser også i Norge, mer lokalmat og nærhet til maten og bedre dyrevelferd.

Dyr er ikke skapt for langtransport og fri flyt. En forutsetning for å spise dyr må være at vi vet hvor det kommer fra.

