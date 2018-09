Epler med smak og navn

Utvalget i økologiske supermarkeder er mindre enn i vanlige butikker. Men de kan ha opptil åtte ulike sorter kortreiste epler i løsvekt, merket med navn og beskrivelse av smak: Søt, syrlig eller søt-syrlig. Lokalmat er kortreist på tysk. Jeg sveiper innom et vanlig tysk supermarked og ser at også der har eplene navn. Men der kan de komme fra både Chile og New Zealand.

De kortreiste eplene fyller rommet med duft når de legges på et fat. Det var Fride Eeg-Henriksen som fikk meg til å forstå at jeg er heldig. Hun synes det er fint med norske epler og Nordfjord-plommer i butikken, men etterlyste i et facebook-innlegg navn på frukten. Andre fulgte opp. De ønsket å vite hva sortene heter og svermet for frukt de husker fra barndommen. Åkerø, gråpærer, gul gravenstein. Jeg fikk et direkte spørsmål: Noe for deg å skrive om? Eller kanskje du alt har gjort det?

Egentlig har jeg mast nok om epler før, tenkte jeg, når butikkene solgte importepler fra Argentina og Chile, mens det det bugnet på trærne i nabolaget i Oslo. Nå er eplehagene i nabolaget forvandlet til steinlagt innkjørsel og plen med tuja rundt. Samtidig har norske butikker så smått begynt å selge norske epler.

Men hvorfor har ikke eplene navn? Eeg-Henriksen har gått grundig til verks, og funnet ut at Mattilsynet krever sortsmerking av frukt, bær og grønnsaker som selges løst. Men kravet følges ikke opp. Som en pågående journalist har hun stilt oppfølgingsspørsmål, men svaret henger fortsatt i lufta.

Tujaen i hagene kan byttes ut med gravenstein og gråpærer.

Kanskje tenker Mattilsynet at det er viktigere oppgaver å ta seg av. Men likegyldigheten speiler også en tankegang som er foreldet: Bare maten er norsk, så er den bra, kunden trenger ikke vite mer. Men nå vil folk vite mer, og særlig vi som er gamle nok til å huske at også frukt i butikken hadde smak og ikke bare den som vokste i gamle hager.

Navn øker bevisstheten om at eple ikke er bare eple, at melk ikke er bare melk, at gulrot ikke er bare gulrot, at drue ikke er bare drue, at potet ikke er bare potet. Navn skjerper oppmerksomheten rundt smak som går tapt. Eplesorter er borte for alltid, i likhet med svært mange andre matplanter og husdyrraser. Idealister og ildsjeler berger gamle sorter i siste liten. Som ekteparet Kristin og Johan Swärd, som dyrker gamle korn- og potetsorter på Brandbu. Ifølge et intervju i forbindelse med Økouka har de 70-80 kornslag på gården, og rundt 20 potetslag, de eldste mer enn 5000 år gamle.

Gamle sorter har stor genetisk variasjon, sammenlignet med sorter som er foredlet fram for å være tilpasset helt spesielle forhold. Med en stor genetisk base har disse sortene større evne til å tilpasse seg, forklarer Johan Swärd: De gamle sortene kan tilpasse seg klimatiske endringer, som årets tørre sommer. De gir en jevn avling, uavhengig av forhold.

Akkurat det samme hørte jeg tyske forskere si på radioen en kveld i høst mens jeg sto og laget mat, gamle kornsorter kan tilpasse seg et mer ustabilt vær. Bevisstheten øker nå om at det ikke er bare smak som går tapt med gamle sorter, men også genetisk materiale som kan bli gull verdt i framtida. De beste løsningene finnes ikke nødvendig i agrarkonsernenes laboratorier. Dessuten: Å ta vare på biodiversitet handler om mer enn dyr med pels. Det handler også om å ta vare på smak og livsforsikring.

Noen få eplesorter dominerer i den industrielle varestrømmen i verden. Det er sårbart. Sorter ble glemt fordi de ikke passet inn i et strømlinjeformet system med maskinell høsting, langtidslagring, standardisering og transport halve kloden rundt. Men epledyrkere både i Tyskland og Norge finner fram gamle sorter og tar dem i bruk igjen.

Vi må fortsette å mase om de gamle eplesortene og be om å få dem i butikken, med navn. Eller så må vi kjøpe epler direkte fra bonden eller dyrke dem selv. Spiselige byer er for tiden et hett tema som selv EU har grepet fatt i. Oslo kommune var nettopp med på et møte i Berlin om slike «edible cities». For å gi begrepet innhold kan parkene fylles med plommetrær. Tujaen i hagene kan byttes ut med gravenstein og gråpærer.