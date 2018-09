Tid for jakt

September er en spennende måned for mange av oss. Fargene i naturen går over i et høstløv som maler naturen i de vakreste farger. For oss som har interesse for å være nær naturen og være ute på jakt denne tiden, leter etter de friminuttene vi kan få. Og når jeg er ute på jakt på fjellet eller i skogen, er dette også et slags friminutt for ettertanke og tanker om framtiden, i tillegg til alt det som skjer knyttet til selve jakt situasjonen.

I dag har mine tanker ute i skogen gått til en meget kjent jeger og friluftsmann. Fridtjof Nansen. De fleste av dere kjenner han som den første som nådde Nordpolen. Jeg er en av de som har interessert meg vel så mye for andre store bragder fra den kanten. Ikke nok med at Nansen var en ivrig fuglejeger. Han studerte alt fra slimålens nervesystem og til nevroglia i hjernen. Han spesialiserte seg i nevroanatomi, i første rekke hos laverestående virveldyr som leddorm, slimål og lansettfisk. Få av oss har tenkt på at dette var helt banebrytende arbeid i beskrivelsen av nervecellenes kontaktpunkter, og han vant «Joachim Frieles Guldmedaijlj», selv om arbeidet i ettertid har forblitt lite sitert.

Doktoravhandlingen hans var et viktig bidrag til den begynnende nevrovitenskapen, og ringvirkningene fra dette arbeidet er kanskje hans viktigste bidrag til menneskeheten. Nansen var med på å utforme nevronteorien ved å være doktergradsveileder for sin kollega Santiago Ramòn Y Cajal, fikk nobelprisen for i 1906. Teorien om hvordan nerveceller kommuniserer med hverandre og danner nevrale nettverk, har vært grunnleggende i forståelsen av hvordan hjernen virker.

Men, her hjemme er det nok få som har lagt dette på minnet og tenkt hvor forut for sin tid han var innenfor hjerneforskning, og hvor lang tid det har gått siden og selv i dag er det lite snakk om nevroglias funksjon. Men ute i verden har denne siden av Nansens arbeid satt sitt preg.

I sommer begynte jeg å lese boka «The Other Brain», av R Douglas Fields. Der trekkes forskningen til Nansen opp som enestående. På min vandring i skogen i dag, i et kjent terreng for Nansen, kom tankene og stoltheten fram. Bare så synd at viktig forskning nesten ble som bevarte hemmeligheter her foran de fysiske anstrengelsene han også gjorde med bragd.

Tankene slås ut av to røyer som flyger over hodet på meg. Ja, ja, de flyger godt fortsatt. Imponerende å se disse skogsfuglene, men jeg lurer på hvor de flyr i årene som kommer. Flere og flere gravemaskiner, som skal bygge veier og hyttefelt, kommer innpå fuglene. Og livet i skogen står i fare for å dø ut. Dessverre. Det er viktig å ivareta noen store skogsområder der det naturlige kretsløpet får fungere. I særdeleshet gjelder dette skogsfugl, men det kan vel også være en hilsen fra elg, hjort og rådyr, som lever i samme områdene.

Jeg velger å nyte det livet som er der nå, og håper forvaltningen av disse skogsområdene bidrar til levende skoger også for framtida. Jakta er på hell for min del, fuglene flyr like godt etter den, men naturopplevelsene er mange.