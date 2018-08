På tide med kontroll

Det er for tiden stort engasjement for å hindre tilsig av plast og rydding av plast i havet. Sterke følelsesmessige bilder av dyrelivet i havet som blir truet av plastforurensing, har vekket stort engasjement. Det er vi glade for. Når vi er mange som er engasjerte om samme sak, er det lettere å få på plass gode løsninger på sammensatte problemer. Og vi har fått gjennomslag for mange forslag på Stortinget i løpet av vinteren, som vil være viktige bidrag til bedre miljø i havet.

Ett av enkelttiltakene som vi i Ap har foreslått er å få vedtatt et obligatorisk båtregister for fritidsbåter under 15 meter. Da vi i vinter behandlet stortingsmeldingen om avfall som ressurs og sirkulær økonomi foreslo Arbeiderpartiet sammen med SV og MDG å få på plass et obligatorisk småbåtregister. Vi fikk dessverre ikke flertall for dette, og med regjeringens lunkne interesse for å få dette på plass, er jeg redd for at det vil ta lang tid, selv om alle berørte aktører er utålmodige.

I dag finnes det over 800.000 fritidsbåter i Norge. Rundt halvparten er registrert i det frivillige båtregisteret til Redningsselskapet i dag. De fleste av disse fritidsbåtene er laget av plast og glassfiber, og inneholder farlige stoffer, som kan utgjøre en miljøtrussel om de kommer på avveie.

Eierløse og forlatte båter er et stort problem langs hele norskekysten. Og et obligatorisk båtregister vil være nyttig for mange; politiet, redningstjenesten, tollvesen og forsikringsbransjen ønsker dette varmt velkommen. Registeret kan være nyttig for å bekjempe kriminalitet, i tillegg til at det vil ansvarlig gjøre eierne til å ta ansvar for både båt og miljø. Det er underlig at regjeringen med trykk fra alle disse aktørene er negative til et godt system for å få kontroll over disse båtene.

Et båtregister vil kunne fungere som en informasjonsbank for aktører med legitime behov for raskt å finne fram til nødvendige opplysninger om nåværende eier. Som eier er det også viktig å få registrert båten, slik at man kan få forsikring på båten. Flere forsikringsselskaper krever nå at båter med motoreffekt over 10 hestekrefter og seilbåter over 4,5 meter, er registrert i et godkjent båtregister.

Om det skal være Redningsselskapet eller Sjøfartsdirektoratet som skal ta ansvar for dette registeret, bør rett og slett utredes av regjeringen. Her må det ses på hvem som kan tilrettelegge for et best mulig register og samtidig levere et samfunnsmessig godt tilbud. Vi trenger et godt velfungerende register, som har tillit hos de som skal bruke det. Frivilligheten til å registrere båtene har vært siden 2004, og det er på høy tid å få på plass en obligatorisk registrering!

Selv om ikke regjeringen har vært positive til å få på plass en obligatorisk registrering, har de i 2017 innført en vrakpantordning på om lag 15.000 kr for fritidsbåter. Og i løpet av seks måneder hadde 3500 søkt om vrakpant for båter som er levert inn. 2018 er det første året dette får virke et helt år, og regjeringen lover at de skal evaluere ordningen i høst.

Arbeiderpartiet ønsker å få på plass en forutsigbarhet knyttet til denne ordningen, slik at den fortsetter og for at flere båter blir vraket på en regulert og god måte. Det gir bedre mottak på land og trygger arbeidsplasser i distriktene. Vi kommer til å fortsette med å pushe regjeringen til handling på dette området.

Vi må hindre at plastsynderne ikke kan fortsette å dumpe sine gamle båter på havet eller legge de fra seg i fjæra eller ved en kai. Da må vi få på plass en regulering som gjør at alle må registrere seg og ikke minst gjøre vrakpantordningen obligatorisk. Vi har en vei å gå, slik vi ser det.

Under Arendalsuka var jeg med sammen med WWF og Høyre og debatterte disse ordningene på oppfordring av de berørte aktørene. De har nå sendt brev til statsråden med sine klare bestillinger. Det er viktig og riktig. Jeg kommer til å følge med på svaret som de får og ikke minst utfordre statsråden på en framdrift rundt dette.

En enkelt sak kan gjøre stor nytte for seg. Det har også andre ordninger som «Fishing for litter». Vi vet at vi må sette inn mange ulike tiltak. Men, at hvert enkelt tiltak som fungerer, tar oss viktige steg nærmere målet.

Havets helse må tas på alvor! Da trengs det en handlekraftig regjering, som tar grep der det er nødvendig.