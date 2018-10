Eg har vore med på mykje i Senterpartiet sidan eg melde meg inn i Senterungdomen i 1994. Det har vore mykje opp og ned. Eigentleg var det mest ned i starten og ikkje så veldig mykje opp.

No for tida er det flest ljose dagar. Eg kan framleis få att kjensla eg hadde då Dagens Næringsliv vintaren 2017 hadde ei meiningsmåling der Senterpartiet fekk over 9 %. Eg trudde ikkje det skulle gå an. Eg var og i tvil om det kom til å vare. Stortingsvalet ga Senterpartiet 10,3 %. Det varte altså.

Når eg no skriv dette så er det ikkje for å skryte av at me gjorde eit godt stortingsval. Mitt poeng er at det er eit godt grunnlag for vidare vekst og at Senterpartiet kan etablera seg som eit av dei store partia i Noreg. Det er fleire grunnar til det:

For det fyrste treng Noreg eit parti som trur på nasjonalstaten, altså Noreg, som ramme kring folk sine liv og fridom og som vågar å argumentera for det. Me har lagt bak oss nokre år der ukritisk hylling av globalisering og frihandel har vore den einaste rette læra. No veks det fram ein folkeleg motstand mot dette. Det er ikkje berre folk som har laga kleda sine sjølve og som berre et bønner som er uroa for utviklinga. Heilt vanlege folk ser at dei ikkje nyt godt av utviklinga.

For det andre er det mange som opplever at dei ikkje vert sett pris på. Ein kveld i sommar var eg, saman med partileiaren min, på ein restaurant. Det kom då bort ein sjef i eit oljeselskap. Han lurte på om han kunne ta opp ein sak. Det han ville ta opp var ikkje oljeskatt eller nye leiteområder. Han var frustrert fordi han opplevde ein slik manglande forståing i oslo-media, oslo-makta og oslo-eliten for kor viktig den jobben han og hans kollegaer hadde gjort, og gjorde, var for landet. Han meinte at Senterpartiet og Trygve såg folk. Eg veit ikkje kva han stemte i val, men nokon livsvarig Senterpartiveljar hadde han neppe vore.

Eg merkar og noko interessant når eg er i forsamlingar med fagorganiserte. Dei høyrer med glede på våre bodskap om fast tilsetjing, arbeidstid og arbeidsmiljø. Dei vert likevel langt meir ekstatiske når tema som sentralisering, norske arbeidsplasser og EU vert tema. Det er det berre Senterpartiet som kan gje dei.

Eg føler og med bonden som har sådd gras. Bonden som har hausta graset til kua. Bonden som har sytt for mjølk og kjøtt. Kva er meldinga til denne bonden frå storsamfunnet? Du er skuld i klimaendringane og må difor kutte i produksjona. Det er så provoserande at det mest er vanskeleg å finna ord. Det er ikkje korkje kua eller bonden som har skapt klimaendringane. Den kjem av for høg bruk av kol, olje og gass.

Eg kunne hatt mange fleire døme. Lat meg berre gje nokre stikkord: Rovdyr, Finnmark, pelsdyr, sjøfolk, pendlaren, handverkaren osb.

Politikk handlar i stadig mindre grad om å lova meir pengar til ulike formål. Politikk handlar om verdiar. Ikkje om dei tradisjonelle verdisakene som religion og livsførsel, men om verdival som til sjuande og sist gjeld å ha respekt for vanlege folk.

Sjølv om eliten gjer narr av elitesnakk så er det ein realitet som vil påverke politikken framover. Senterpartiet har dei siste åra både hatt tydelege standpunkt i desse sakene og me har våga å fronta meininga vår.

Eg trur og at Senterpartiet vil få aukande støtte for vår skepsis mot byråkrati og avgifter. Det er ikkje utan grunn at tredje vers i Internasjonalen starter slik: « Imot oss staten lover smider, av bører blir vi bøygt i kne. Men rikingen har gode tider, og plikt han kjenner aldri til.» Alt for lenge har ytre høgre hatt monopol på kamp mot byråkrati og avgifter. Med Frp i regjering ser me kva som skjer. Skattane vert senka og avgiftene aukar. Dette er klart i strid med det viktige prinsippet om at me skal bidra etter evne. Avgifta er like høg anten du er millionær eller fant.

Det er kjekt å drive politikk i Senterpartiet om dagen. Mange vil vera med og det er rom for å utfordre knallhardt. Me vert stempla av våre motstandere. I trontaledebatten vert eg skulda for likskap mellom Sp og Trump av Høgre. Det er sjølvsagt berre vås – men det er likevel godt gjort for eit norsk politisk parti å bli samanlikna med verdas mektigaste person anten han er gal eller ikkje.

Eg ser fram til ein spanande politisk haust. Sjølv om det er ein haust i ventemodus, så skal Senterpartiet og eg gjera vårt til at konfliktane vert løfta fram og diskutert. Kampen for respekt for heilt vanlege folk med heilt vanlege liv kjem til å verta viktig i åra som kjem.