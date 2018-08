Johnson begynte i 2012 å jobbe som gartner for skoler i San Francisco. I retten forklarte han hvordan han ved et par anledninger hadde fått sølt ugrasmidlet Roundup ut over hendene sine. To år senere ble han diagnostisert med kreftsykdommen Non-Hodgkins lymfom, og Johnsen og advokatene hans gikk til sivilt søksmål mot Monsanto fordi selskapet hadde unnlatt å opplyse om at det innebar en kreftrisiko å håndtere ugrasmidlet.

Er det nå da sånn at det er bevist at Roundup er kreftfremkallende og at vi må forby dette populære ugrasmidlet?

Nei. Vitenskap avgjøres ikke i amerikanske søksmål. Det er ikke ført bevis for at det var Roundup som forårsaket sykdommen, og det har ikke kommet opp noe ny forskning i søksmålet. Det er dramatiske adjektiver, detaljerte bilder av sårene til en kreftsyk mann, ordkløveri og tvil som vinner søksmål.

Det startet i 2015, da franske International Agency for Research on Cancer (IARC) publiserte en uttalelse der glyfosat havnet i en kategori av stoffer som er “sannsynlig kreftfremkallende” å jobbe med. IARC er de eneste i verden som noen gang har funnet at det er en kobling mellom bruk av glyfosat og kreft, og i fjor avdekket nyhetsbyrået Reuters hvordan IARC har kirsebær-plukket studier med usannsynlig høye doser, bevisst unngått å inkludere giga-studier som ikke viser en kreftkobling, og hvordan en av paneldeltakerne, Christopher Portier, jobbet for ett av advokatfirmaene som skulle saksøke Monsanto. Og hvem andre enn Portier dukket opp som vitne i søksmålet i California?

Monsanto må ha kjøpt, truet og korrumpert tusenvis av forskere fra universiteter verden over i 40 år.

I USA finnes det en hel industri av advokatfirmaer som fører sivile søksmål mot produsenter av ulike stoffer som har havnet på IARC sin kreft-liste. I fjor ble helseprodukt-giganten Johnsen & Johnsen dømt i et sivilsøksmål i California til å betale 3,3 milliarder kroner i erstatning til en dame som hevdet hun hadde fått kreft i underlivet som følge av bruk av talkum, og hele 5500 personer sto i kø for å saksøke selskapet.

Etter som saksøkerne ikke hadde bevis måtte de lete etter tvil og usikkerhet, og det fant de i de såkalte Monsanto Papers. I forbindelse med en annen rettssak ble selskapet nødt til å utlevere seks millioner interne dokumenter og kommunikasjon fra flere tiår tilbake.

I et internt notat i 2003 mente advokatene de fant det de lette etter. Monsantos sjefs-toksikolog diskuterer hva de ansatte kan og ikke kan si med sikkerhet om koblingen mellom kreft og Roundup; “Du kan ikke si at Roundup ikke er kreftfremkallende. Vi har ikke gjort de nødvendige studiene på tilsetningsstoffene for å kunne si det. Studiene på tilsetningsstoffene er ikke i nærheten av studiene på den aktive ingrediensen (glyfosat)”.

Av seks millioner interne dokumenter er det altså dette som er det mest mistenkelige de finner. Et notat om hvordan ordlegge seg korrekt.

Dette har advokatene gjort et enormt nummer av. De har skjønt at forskningen på selve virkestoffet glyfosat er så stor og solid at det ikke vil være mulig å prosedere på det. Men tilsetningsstoffene, som ikke er annet enn vanlig såpe, har det ikke være like grundige studier av.

Men dette var i 2003. I mellomtiden har vi fått studier både på tilsetningsstoffene og på det ferdige produktet. Senest i år publisert det nasjonale kreft-instituttet i USA en enorm studie av over 54.000 bønder over 20 år der det ikke ble funnet en sammenheng mellom bruk av Roundup og sykdommer som Non-Hodgkins lymfom.

For å tro på denne historien til advokatene må vi tro på en del logiske kortslutninger; Monsanto må ha kjøpt, truet og korrumpert tusenvis av forskere fra universiteter verden over i 40 år. De må ha påvirket den regulatoriske prosessen i alle land som har vurdert Roundup.

De måtte ha gjort det uten noen gang ha røpet det i de seks millionene interne dokumentene de har utlevert. Uten at tidligere ansatte eller korrumperte forskere har stått fram. Og til slutt, må vi også tro at Monsanto, etter å ha korrumpert halve verden i 40 år, ikke tok seg råd til å korrumpere denne juryen i California.

I motsatt fall kan vi tro at forskere verden over har gjort sine forsøk, sett på sine data og konkludert deretter. Vi kan anta at regulatoriske myndigheter har sett på forskningen og tatt egne vurderinger på bakgrunn av all tilgjengelig dokumentasjon.

Og vi kan anta at denne juryen i California kom til feil avgjørelse på grunn av at patosfylte rettssaler med skarpskodde advokater ikke er et ideelt miljø å formidle nyanser i vitenskapelig forståelse.