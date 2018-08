Storbritannias brexit-forhandler tror på avtale i oktober

Raab kommenterte saken etter et møte med sin EU-motpart Michel Barnier i Brussel fredag. Begge parter forsikret at det har vært framgang på en del fronter, blant annet når det gjelder politiets deling av informasjon.

Barnier og Raab måtte imidlertid slå fast at de vanskeligste temaene fortsatt står uløst.

En avtale i midten av oktober vil falle sammen med det neste EU-toppmøtet 18. oktober. Raab sa han føler seg sikker på at en avtale vil være på plass innen den tid, men ville ikke anslå hvor stor sjansen er for å komme i mål.

Barnier uttalte seg mer forsiktig. Han sier partene senest må ha en avtale klar i november hvis den skal være på plass når Storbritannia etter planen forlater EU 29. mars 2019. Et eget toppmøte om saken kan bli nødvendig.

Ett av de største problemområdene er hvordan grensen skal fungere mellom EU-medlemmet Irland og Nord-Irland, som forlater Unionen sammen med Storbritannia.

Barnier gjentok fredag at en avtale om grensen er nødvendig for å komme i havn med en større brexit-avtale.

Med en deadline som rykker stadig nærmere og uenighet om mange spørsmål, er bekymringen økende for at Storbritannia forlater EU på en kaotisk måte uten noen avtale på plass. Det kan få store følger for økonomien.

