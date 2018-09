Mot nok en tøff høst for Theresa May

Rett før Parlamentet tok sommerferie, klarte statsminister Theresa May med nød og neppe å redde sin brexit-strategi da hun under avstemninger i Underhuset ble angrepet fra begge sider i eget parti. Det skjedde etter at to av hennes mest sentrale statsråder – utenriksminister Boris Johnson og brexit-minister David Davis – sa takk for seg i protest mot hennes brexit-plan.

Det er lite som tyder på at høsten blir mindre turbulent for den britiske statsministeren.

Vil tilspisse seg

Professor Kristian Steinnes ved NTNU spår at den politiske situasjonen i Storbritannia vil tilspisse seg utover høsten.

– Jeg tror det kommer til å tilspisse seg etter hvert som fristen for å få til en brexit-avtale nærmer seg. De ulike kreftene vil kjempe stadig hardere for sitt, enten det gjelder å få til en ny folkeavstemning eller et klart brudd med EU, sier Steinnes, som er professor i moderne europeisk historie ved Institutt for historiske studier ved NTNU.

Han mener det blir svært vanskelig å få i land en brexit-avtale i løpet av høsten.

– Kompliserte spørsmål må løses, og bare det å bli enig internt har jo vist seg å være veldig vanskelig. Blir det enighet om et kompromiss, må det igjen forhandles i Brussel. Da spørs det hva som blir igjen av det, sier Steinnes, som påpeker at tiden er knapp.

– Det er ikke mye tid igjen. Den endelige fristen kan nok strekkes til slutten av november før en avtale må på plass, men ikke stort lenger skal de 27 andre EU-landene få tid til å behandle den, sier Steinnes.

Ingen opplagt utfordrer

NTNU-professoren tror at så lenge det ikke er en opplagt motkandidat, vil Theresa May også være statsminister når høsten er over.

Annonse

– Det er vel heller ikke noen andre som ønsker å overta akkurat nå. Skulle jeg gjette, vil jeg si at det er mer enn 50 prosent mulighet for at hun er statsminister også når vi går inn i det nye året, sier Steinnes.

Per Edgar Kokkvold, som har fulgt britisk politikk tett i flere tiår, mener at EU-saken til slutt vil felle May, slik den har felt flere andre britiske statsminstere.

– Men når det skjer, vet jo ingen. De som ferdes i miljøet, synes å mene at slik situasjonen er nå, er de nødt til å bli sittende med henne. Hun er statsminister i navnet, men regjeringen fungerer jo ikke, sier Kokkvold.

Han peker på at nettopp det at den britiske regjeringen er så svak, blir utnyttet av EU.

– EU oppfører seg arrogant overfor Storbritannia, nettopp fordi de vet at Theresa May står så svakt, sier Kokkvold.

Seiglivet

May overtok som statsminister da David Cameron trakk seg etter brexit-avstemningen i juni 2016. I fjor vår utlyste hun nyvalg for å styrke sin posisjon i brexit-forhandlingene. Resultatet ble det stikk motsatte. De konservative mistet sitt flertall, og allerede rett etter valget startet spekulasjonene om at May kom til å gå. Men hun har vært langt mer seiglivet enn mange kommentatorer har spådd.

Avisa Guardians kommentator Andrew Rawnsley mener grunnen til at May har overlevd så lenge, er at hennes partifeller er redd for kaoset en lederkamp vil utløse. Og selv om mange sikler etter jobben hennes, er det få som virkelig ønsker den nå, påpeker den anerkjente kommentatoren.

Han lanserer dette scenarioet for hva som kan skje i de neste månedene:

– En ny statsminister. Et nyvalg. Enda en folkeavstemning om EU-utmelding. Hver og en av disse begivenhetene kan skje de nærmeste månedene. Det er til og med tenkelig at alle tre kan skje, og at vi får et trippelt politisk drama.

Rawnsley mener det er 40 prosent sjanse for at May blir kastet i høst, at sjansen for nyvalg er 15 prosent, og at det er 30 prosent sjanse for en ny folkeavstemning. Om muligheten for at det til jul foreligger en brexit-avtale nesten alle er fornøyd med, er det enkelt å svare på, mener Rawnsley: – Svaret er 0 prosent.