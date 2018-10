May skal ha orientert ministre om at en brexit-avtale nærmer seg

May orienterte sine nærmeste medarbeidere i et møte torsdag kveld, skriver den britiske avisen.

På møtet skal hun ha sagt at spørsmålet om grensen mellom EU-landet Irland og britiske Nord-Irland er i ferd med å bli løst i forhandlingene med EU.

En ikke navngitt tjenestemann sier til FT at han oppfatter det som om avtalen i praksis er inngått ettersom May aldri samler regjeringskolleger bare for å fortelle dem om den siste utviklingen.

Ifølge avisen går det rykter om at to EU-kritiske ministre vurderer å forlate regjeringen, og at andre konservative politikere i Parlamentet raser fordi May synes å ville godta en brexit-avtale som innebærer at Storbritannia beholder tollunionen med EU, enten midlertidig eller på ubestemt tid.

DUP-trussel

Møtet torsdag kveld ble holdt etter at det nordirske unionistpartiet DUP truet med å trekke sin støtte til Mays minoritetsregjering.

Partiet frykter at May går med på et kompromiss med EU som vil innebære at Nord-Irland forblir en del av EUs indre marked, slik at man unngår en «hard» grense mot EU-landet Irland.

Hvis May går med på dette, kan DUP komme til å stemme mot regjeringens statsbudsjett senere i oktober.

Grunnen til at DUP er imot dette, er at det vil kunne føre til kontroll og reguleringer av varer som fraktes mellom Storbritannia og Nord-Irland.

– Handel mellom Storbritannia og Nord-Irland står i fare for å bli regulert, sa DUP-leder Arlene Foster torsdag.

Spiller høyt

Advarselen fra DUP betyr at May risikerer at regjeringen hennes ryker hvis hun forfølger sin egen brexit-strategi og satser på et gjennombrudd i brexit-forhandlingene før EU-toppmøtet 18. oktober.

Tidligere leder av Det konservative partiet Iain Duncan Smith har advart May om at hun bør lytte svært nøye til DUPs budskap ettersom det reflekterer mange av bekymringene til hennes egne partifeller, toryene.

Mange mener at May har vært altfor ettergivende i forhandlingene med EU, og de frykter at hun vil gå med på en avtale som gjøre at Storbritannia forblir i EUs tollunion i uoverskuelig framtid.