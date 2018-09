Labour åpner for ny folkeavstemning om brexit

Bare en håndfull delegater stemte ifølge The Guardian imot erklæringen, som sier at det «ikke er akseptabelt» med en situasjon der Storbritannia krasjer ut av EU uten å ha noen skilsmisseavtale på plass.

I erklæringen holdes alle muligheter åpne, inkludert en ny folkeavstemning om EU dersom britene ikke blir enige med EU om en avtale, eller dersom avtalen blir nedstemt av Parlamentet.

Labours medlemmer har vært splittet i synet på brexit og ideen om en ny folkeavstemning om britisk EU-medlemskap. Dette temaet har derfor vært gjenstand for intens debatt på partiets landsmøte, som holdes i Liverpool.

Mange Labour-medlemmer hadde håpet at vedtaket ville innebære en forpliktelse til en andre folkeavstemning om en endelig brexit-avtale, samt muligheten til å bli i EU. For dem er derfor den vedtatte erklæringen en skuffelse.

Truer med å stemme imot

EU og Storbritannia er nå på vei inn i sluttspurten i forhandlingene om en skilsmisseavtale. Kommer statsminister Theresa May til Parlamentet med en avtale som ikke tilfredsstiller Labours krav, vil Labour stemme mot.

Det sa partiets brexittalsmann Keir Starmer til Labours partilandsmøte tirsdag.

– Noen hevder vi kan komme til å stemme for den avtalen statsministeren kommer med, eller kanskje stemme avholdende, eller stemme for en vag avtale, sa Starmer.

– Så la meg si det helt tydelig: Hvis statsministeren kommer tilbake med en avtale som ikke tilfredsstiller våre krav – og det ser stadig mer sannsynlig ut – vil vi stemme mot avtalen hennes, advarte han.

Håper på avtale i november

EUs håp er at en avtale skal kunne ferdigstilles på et ekstraordinært toppmøte i Brussel 17. og 18. november. Men før avtalen kan tre i kraft, må den godkjennes av EU-parlamentet og Parlamentet i London. I tillegg må et kvalifisert flertall av EUs medlemsland stille seg bak den i EUs ministerråd.

Slik situasjonen ser ut nå, kan det bli svært utfordrende for May å sikre flertall for avtalen i Parlamentet i London – om Storbritannia og EU da i det hele tatt klarer å forhandle seg fram til enighet om en avtale.

Vil ha nyvalg

Starmer stempler Mays forhandlinger med EU som kaotiske og mislykkede.

Han mener det bør holdes nyvalg hvis Parlamentet sier nei til den avtalen May og EU til slutt når fram til.

– Vi ønsker valg for å feie vekk denne mislykkede regjeringen, sa Starmer i sin tale til Labour-landsmøtet.

Han la til at Labour vil forbeholde seg retten til å presse på for en ny folkeavstemning hvis det ikke blir noe nyvalg.

– Og ingen utelukker å bli værende i EU som et alternativ, sa Starmer.

