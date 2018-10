Hundretusener demonstranter krever ny brexit-avstemning

Ifølge arrangørene deltok så mange som en halv million mennesker i People's Vote March, som gikk fra Hyde Park og gjennom Londons gater til Westminster. London-politiet sier imidlertid at de ikke kan anslå hvor mange som deltok i marsjen.

Kravet fra demonstrantene var krystallklart: Det må holdes en ny folkeavstemning om brexit fordi den type brexit som ble forespeilet før folkeavstemningen i 2016, ikke på noen som helst måte ligner på den avtalen som det forhandles om nå.

Mange briter som for to år siden stemte for å gå ut av EU, sier de ville ha stemt annerledes dersom de hadde visst hva de reelle kostnadene ville bli.

– Jeg mener folk ble villedet, sier Peter Hancock, som eier sin egen lille bedrift.

– Vi ønsker å bli i EU, vi kan ikke se noen fordeler av å gå ut, legger kona hans Julie til.

Statsminister Theresa May har imidlertid hele tiden vært klar på at det er uaktuelt å holde en ny folkeavstemning om brexit.

Samtidig som brexit-motstanderne holdt sin massemønstring, samlet Nigel Farage, en av de fremste lederne for kampanjen for å få Storbritannia ut av EU, brexit-tilhengere til en mønstring i Harrogate.

©NTB