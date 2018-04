EUs forskningssjef håper på større pengepott

Et enda større forskningsprogram vil være bra for Europa, fastslo den portugisiske kommissæren da han fikk besøk av forskningsminister Iselin Nybø (V) tirsdag.

Moedas er sjef for Horisont 2020, et sjuårig program for forskning og innovasjon der nesten 80 milliarder euro er lagt i potten.

Neste uke legger EU-kommisjonen fram sitt forslag til langtidsbudsjett for årene etter 2020. Moedas vil ikke avsløre nøyaktig hva han kommer til å foreslå, men lar det skinne igjennom at han vil prøve å få medlemslandene til å gå med på å gi enda mer penger til forskning og innovasjon enn i dag.

– Jeg håper de gjør det riktige valget. Jeg er optimistisk, sier Moedas til NTB.

Norsk bidrag

Norge bidrar med mellom 17 og 18 milliarder kroner til dagens program, som løper fra 2014 til 2020.

Den norske andelen beregnes ut fra en fast fordelingsnøkkel, og Norge må derfor regne med en økt pris for å få være med hvis EU bestemmer seg for å gjøre fondet enda større i neste fase.

Nybø mener det er for tidlig å svare på om dette er noe regjeringen er villig til å gå med på.

– Vi får vente og se. Det blir bare spekulasjoner foreløpig. Men det har vært viktig for oss å komme med innspill, for dette er et viktig program for oss å delta i, sier hun.

Sammenfallende mål

I møtet med Moedas fikk forskningsministeren snakket om hva Norge og norske forskningsmiljøer mener EU bør satse spesielt på i neste fase.

Moedas mener de norske innspillene er sammenfallende med EUs prioriteringer. Han beskriver forskningssamarbeidet mellom Norge og EU som et «velfungerende ekteskap».

– Det er en vinn-vinn-situasjon. Det som er bra for Norge, er også bra for oss.

Én av de norske prioriteringene er investeringer i grønn teknologi. Her lover Moedas at EU vil fortsette å satse stort.

– Vi skal fortsette å investere i en grønn framtid. Her har vi i Europa mulighet til å være helt i front, sier han.

Vil ha mer tilbake

Nybø var tirsdag på sitt første besøk i EU-hovedstaden. Byen er derimot godt kjent for norske forskningsmiljøer, og flere norske aktører har egne kontorer i Brussel for å prøve å finne veier inn i EUs pengebinge.

Så langt har de norske aktørene klart å få i underkant av 5 milliarder kroner ut av Horisont 2020. Det er langt mindre enn Norge bidrar med til fondet, men en rekke norske forskere deltar også i internasjonale prosjekter med EU-støtte.

Nybø bekrefter likevel at målet er å få ut enda mer.

– Selvfølgelig. Ikke bare for pengenes skyld, men fordi det er dette som gjør oss bedre. Dette samarbeidet driver oss framover, sier hun.

