EU klare til å inngå «ambisiøs» avtale med Storbritannia

– Vi er klare til å foreslå et partnerskap som vi aldri tidligere har hatt maken til med et tredjeland, sa Barnier på en pressekonferanse i Berlin onsdag.

Han sa at en slik avtale ville inneholde «en ambisiøs frihandelsavtale», i tillegg til samarbeid innen luftfart, sikkerhets- og utenrikspolitikk.

Barnier understreket samtidig at hvis britene ønsker en brexitavtale som gir tilgang til det indre marked, så må avtalen sikre fri flyt av varer, personer, tjenester og kapital, som er grunntanken i EU.

Forhandlingene mellom Storbritannia og EU ser nå ut til å ha kjørt seg fast. Tidligere onsdag sa britenes brexitminister Dominic Raab at begge parter har satt frist til oktober med forhandlingene, men at det kan gå «litt over». Han understreket likevel at det er et visst slingringsmonn.

Storbritannia skal etter planen gå ut av EU 29. mars neste år.