EU går inn for skjerpet klimamål for biler

Etter 13 timer med forhandlinger er miljøvernministrene enige om å gå inn for et mål om kutt på 35 prosent i utslippene av CO2 fra nye personbiler innen 2030, og et kutt på 30 prosent i utslippene fra nye varebiler.

Det opplyser Østerrike, som har formannskapet i EUs ministerråd dette halvåret.

EU-parlamentet gikk i forrige uke inn for et kutt på 40 prosent. EU-kommisjonens opprinnelige forslag var et mål om kutt på 30 prosent.

– Det var ekstremt vanskelige forhandlinger, sier EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete.

Arias kaller enigheten et svært viktig skritt framover i EUs innsats for å oppfylle målene i Parisavtalen.

Vedtaket ble gjort ved kvalifisert flertall. Flere medlemsland som ønsket et mer ambisiøst mål, ble stemt ned.

Saken går nå videre til sluttforhandlinger, der ministerrådet, EU-parlamentet og EU-kommisjonen må diskutere seg fram til et endelig kompromiss.