Angivelig misbruk av EU-midler etterforskes etter journalistdrap i Bulgaria

Marinova (30) ble funnet voldtatt og drept i byen Ruse i Bulgaria lørdag. Hun ledet et TV-program som i forrige uke la fram opplysninger om misbruk av EU-midler.

Påtalemyndigheten i Bulgaria sier tirsdag at de vil etterforske GP Group, et byggefirma som er mistenkt for å ha misbrukt midler, og opplyser at de har frosset 137 millioner kroner tilhørende selskapet.

Politiet etterforsker samtidig drapet på Marinova og om det har sammenheng med jobben hennes som programleder for to program for gravende journalistikk på den lokale TV-stasjonen TVN.

I programmet «Detector» gransket hun et påstått bedrageri knyttet til EU-midler hvor høytstående forretningsmenn og toppolitikere var involvert.

EU-kommisjonen krevde mandag en grundig etterforskning av drapet.

– Vi må sikre at journalister overalt er trygge, slik at de kan fortsette å gi sitt uvurderlige bidrag til våre demokratiske institusjoner, uttalte EU-kommisjonens talsmann Margaritis Schinas.