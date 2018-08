Ved å pusle alle brikkene sammen utgjør vi et helhetlig bilde – og Europa er plutselig ikke bare en ubetydelig brikke i verden.

Kristian Jensen er finansminister i Danmark. Her om dagen fastslo han at Europa består av to typer nasjoner: ”Små land og land som ennå ikke har innsett at de er små”. Beskrivelsen treffer godt, og bør være en tankevekker for alle som er opptatt av å sikre norske interesser i fremtiden.

Sett bort fra Tyrkia og Russland er det i 2025 ingen europeiske land som har mer enn én prosent av verdens befolkning. De europeiske stormaktenes tid er for lengst over. Folkerike stater som Tyskland, Storbritannia og Frankrike er miniputtstater sammenliknet med USA, Kina, India og Russland. Nå er det supermaktene som herjer verden. Hva gjør vi da?

Norge har klart seg bra. Derfor kan det være fristende å tenke at vi vil fortsette å klare oss bra. Det er en farlig felle å gå i; når verden er i endring må vi tilpasse oss omstendighetene. Dersom vi skal sikre Norge i fremtiden er tiden inne for å tenke nytt.

Trumps handelskrig har gitt oss en ubehagelig påminnelse om hva som står på spill – og at vi aldri må ta internasjonalt samarbeid for gitt. Hadde det ikke vært for EØS-avtalen og Norges nære forhold til EU kunne vi lett havnet i en skvis mellom verdens stormakter. Vi slapp unna med skrekken denne gang, men det var ingen selvfølge.

Støtten til EU er den høyeste på fire tiår blant folk flest på kontinentet, og stadig færre populister tar til orde for å melde sine respektive land ut av EU.

Uten en verdensorden bestående av sterke internasjonale institusjoner får vi et anarkisk system hvor den sterkeste vinner frem. Det vil små land, som Norge, aldri tjene på. Vi er bare et lite stykke Europa. Men det vi gjerne glemmer er at det samme også gjelder resten av de europeiske landene. Hver for oss er vi alle små.

Det er ikke tvil om at EU-fellesskapet har vært med på å sikre norske, svenske og tyske interesser i møte med Washingtons trusler om nye tollmurer. Etter et møte med EU-kommisjonens president Juncker valgte Trump å innstille handelskrigen med Europa inntil videre.

Det betyr ikke at faren er over. Senest i forrige uke truet den gale mann i Det hvite hus med 25 prosent straffetoll på hver eneste bil som kommer til USA fra EU. Norsk industri eksporterer bildeler til de europeiske bilprodusentene, så dette kan potensielt ramme våre arbeidsplasser hardt. Det minste vi kan gjøre er å prøve å holde tunga beint i munnen og hegne om de internasjonale avtalene vi har i dag.

Heldigvis forstår stadig flere europeere og europeiske land at vi best løser vår tids utfordringer i fellesskap. Støtten til EU er den høyeste på fire tiår blant folk flest på kontinentet, og stadig færre populister tar til orde for å melde sine respektive land ut av EU.

Kanskje er det ikke så rart, for det er ikke alle utfordringer ett enkelt land kan løse alene. For å finne løsninger på klimakrisa, migrasjonskrisa og handelskrigen trenger vi mer europeisk samarbeid. Skal vi ha et bærekraftig velferdssamfunn også i fremtiden må vi ha et Europa som samarbeider for å skattlegge multinasjonale selskaper og for å bryte opp skatteparadis. Skal vi ha en global maktblokk som kjemper for europeiske interesser og temmer globaliseringa – ja, da trenger vi et forent Europa.

Økt oppslutning om EU betyr ikke at EU har løsninger på alle disse utfordringene i dag. Det betyr heller ikke at gjennomsnittseuropeeren er fornøyd med det som foregår i Brussel. Men det betyr at et europeisk felleskap er ønsket velkommen – og med det utgangspunktet må vi kjempe for å gjøre EU bedre. For EU er mye mer enn et distrikt i Brussel – det er et aktivt valg om å leve sammen til alles felles beste. Det tror jeg nei-siden også ønsker, og derfor er det trist at vi alltid får en polarisert debatt som omhandler om vi vil ha et EU, og ikke hvilket EU vi vil ha.

Norge er et lite stykke Europa. Sverige er et lite stykke Europa. Tyskland er et lite stykke Europa. Vi er alle små bruddstykker av Europa som kommer i ulike former og størrelser. Ved å pusle alle brikkene sammen utgjør vi et helhetlig bilde – og Europa er plutselig ikke bare en ubetydelig brikke i verden.

Det er på tide å ta innover seg at norske interesser og europeiske interesser er tett knyttet sammen. Det som er bra for den ene er også bra for den andre. Derfor er den beste måten vi kan sikre norsk industri, arbeidsplasser og velferd gjennom et forpliktende samarbeid med resten av Europa. Alternativet er at vi, og resten av Europa, blir skvist mellom verdens supermakter. Da nytter det lite at man har råderett over et fjell av ’selvstendighet’.