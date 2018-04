WWF og ulverettssaken

Hva er det WWF mener med å fortsette denne ulverettssaken mot staten, representert ved Klima, og Miljødepartementet? Mener de det skal være totalforbud mot å skyte ulv, uansett hvor mye skade den gjør?

Jeg mener det burde vært staten som skulle anlagt sak mot WWF for sin medvirkning til å få bygd opp den ulvestammen som befinner seg i Norge i dag, og som har vist seg å bli den verste fauna- og miljøkriminelle handlingen mot Bygde-Norge i nyere tid, og som har forårsaket så mye fysiske og psykiske lidelser både for folk og dyr.

For ikke å snakke om alle milliardene kroner dette har kostet skattebetalerne i unødige utgifter i disse vel 40 årene siden de første ulvene av mistenkelige årsaker plutselig begynte å dukke opp av intet over store deler av landet. Da hadde ulven vært fraværende i ca. 100 år. Hvordan kom de hit? I hvert fall ikke på egne bein.

Og hva skal vi med store forekomster av en dyreart i våre utmarker som ikke har noen annen misjon enn å spre død og fordervelse alle steder de dukker opp? Og synes virkelig myndighetene at det er greit at store deler av de dyrene som utnytter våre verdifulle beitemarker skal måtte igjennom så mye lidelser for å tilfredsstille et flertall i befolkningen, som stort sett består av den urbane del av befolkningen, og som ikke har noe forhold til dem som sørger for at de har mat på bordet?

Og de dyrene det går ut over er de som skaffer oss den sunneste og beste maten som er å oppdrive i landet, slik som bl.a. hjorteviltet og beitende husdyr i utmarka.

Jeg har levd det meste av mitt liv uten at det fantes ulv i Norge, og har fulgt denne prosessen siden de første halvtamme individene av uforståelige grunner begynte å dukke opp av intet på forskjellige deler av landet på 1970-tallet og framover mot tusenårsskiftet.

Jeg hadde aldri trodd jeg skulle oppleve at de som er medvirkende til denne miljøkatastrofen skulle drive sak mot Staten, fordi de ansvarlige endelig har funnet ut at denne ulveterroren må begrenses.

Jeg tror det endelig har gått opp for et flertall på Stortinget at de ikke lenger kan sitte å se på alle de forferdelige lidelsene disse dyrene forårsaker mot sine medskapninger uten å gripe inn. Men det vil altså WWF sette en stopper for.