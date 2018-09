Vind og vann kan redde klimaet

Han begrunner denne påstanden med at stor satsing på sol- og vindkraft i det store industrilandet Tyskland ikke har ført til utslippsreduksjon der. Han nevner at tyskerne har valgt å fase ut kjernekraft i stedet for kullkraft; men nevner ikke hvor mye større utslipp det ville blitt, med enda mer kullkraft i stedet for sol- og vindkraft!

Etter kjernekraftkatastrofen i Tsjernobyl i Ukraina for 28 år siden kom det «atomskyer» både nordover til Skandinavia og vestover til Tyskland, som skremte mange. Det er forståelig at mange tyskere fortsatt er redde for ny slik katastrofe, i ett av temmelig mange kjernekraftverk i Europa: Dette kan – i aller verste fall – skje snart, mens de verste konsekvensene av for mye CO2 i atmosfæren vil komme i en – for folk flest – fjern framtid.

Annonse

Hjeljord – og mange andre – vurderer stort behov for lett regulerbar annen kraft, for å kunne «balansere» temmelig ujevn produksjon av sol- og vindkraft, som alvorlig ulempe med sol og vind. Særlig i Storbritannia men også i Tyskland er det i senere år bygd mange gasskraftverk med lett regulerbar produksjon. Med stort behov for naturgass må den etter hvert hentes fra felt lengre unna: Fra Friggfeltet – nær sjø-grensen mot Skottland – var det moderat avstand til Storbritannia; men etter at det er tømt må mye gass hentes i mye lengre rørledning fra felt utenfor Midt-Norge. På lengre sikt må det vel hentes mye gass fra Barentshavet til Storbritannia, og fra Sibir til Tyskland?

På Melkøya ved Hammerfest transformeres naturgass fra Snøhvitfeltet – enda noe lengre nord – til flytende form, for transport i LNG-tankskip til fjerne land. Denne prosessen krever mye kraft. Den kan ikke skaffes i det kraftfattige fylket Finnmark, og må da skaffes med å bruke noe naturgass til kraftproduksjon på Melkøya. Stort utslipp av CO2 fra Melkøya kunne vært unngått, med både noe vindkraft og mer vannkraft i Finnmark og Troms. Blant annet regulering av den den største sjøen (Iesjavri) i Finnmark, for å «balansere» ujevn produksjon av vindkraft, er vel utenkelig for Hjeljord og andre naturvernere?

I senere år har det blitt noen eksempler på at klimaet holder på å komme i ulage. Dette er vel bare forvarsler om store negative klimaendringer, som vil komme i våre barns og særlig i våre barnebarns levetid, hvis de globale utslippene av klimagassen CO2 får fortsette nesten som nå. Denne enorme utfordringen kan ikke takles, hvis vi velger bort det som «skjemmer» naturen: Vi må nok godta vindmøller både «offshore» og på land, så vel som videre utbygging av vannkraftsystemet, med store pumpekraftverk i nå utbygde vassdrag. Det sistnevnte for å kunne lagre kraftoverskudd når det er sterk vind som stillingsenergi i eksisterende vann-magasiner, og med det dekke kraftunderskudd når det er svak vind.