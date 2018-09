Vil du velge snål frukt og grønt?

Vanligvis må frukt og grønt passere strenge skjønnhetskrav før de havner i butikkene, men i år har vi sett en fantastisk innsats for å hjelpe bøndene med å få solgt maten de har produsert. Matmerk forteller for eksempel at grønnsaksgrossistene har justert ned kravene til utseende, og tatt i mot grønnsaker som vanligvis ville ha blitt sendt tilbake til bonden og endt opp som matsvinn. Krokete gulrøtter, små poteter og solbrent løk er eksempler på snåle grønnsaker som har funnet veien til butikkhyllene denne høsten.

Annonse

La oss sørge for at dette ikke blir et engangstilfelle. For selv om det er flere snåle grønnsaker i år enn normalt, kastes det enorme mengder frukt og grønt hvert eneste år fordi de ikke lever opp til skjønnhetskravene.

I sommer ble vi i Too Good To Go kontaktet av Lærdal Grønt, som fortalte at de hvert år må kaste flere tonn moreller fordi de havner utenfor butikkenes produktspesifikasjoner. De kan være litt sprukne eller noen millimeter for små. Da morellene ble lagt ut for salg gjennom appen vår strømmet folk til for å redde dem, og nesten 600 kilo moreller unnslapp sin skjebne i søpla.

Dagligvarebransjen mener at vi som forbrukere ikke ønsker å kjøpe krokete gulrøtter eller små moreller, selv om de er like gode. Nå må vi vise at de tar feil ved å kjøpe høstens snåle grønnsaker, og ved å etterspørre dem også til neste år, året etter og året etter der igjen – tørke eller ei. På denne måten blir de snåle grønnsakene snart helt normale, og vi kan forhindre at tonnevis med deilig norsk frukt og grønt ender opp som matsvinn hvert år. Er du med?