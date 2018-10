Viken viser vilje

I sin kommentar 25.09 mener Nationens politiske redaktør Kato Nykvist at det nye fylket Viken symboliserer alt som er galt med regionreformen. Tvert imot viser opprettelsen av Viken en vilje til å gjennomføre overmodne endringer av 350 år gamle grenser, for å sikre innbyggerne bedre tjenester.

Vi bør derfor ønske Viken velkommen. Vi kan også ønske velkommen Trøndelag, Agder, Vestland, og til og med Troms og Finnmark.

De fleste som er mot regionreformen, ser ut til å være det ut fra et popularitetsbehov. Da markerer man samtidig sin motstand til regjeringen i samme slengen. Det er greit nok, men vi har til gode å høre noen av motstandernes politiske løsninger for å flytte ut flere arbeidsplasser og sikre bedre tjenester i distriktene. Regjeringen er opptatt av å sikre desentralisering. Senterpartiets alternativ er å klage, men ikke stort mer. Det er åpenbart at eldgamle strukturer ikke er egnet til å løse morgendagens utfordringer. Jeg tror de fleste vet det, selv reformens motstandere. Men de tør ikke innrømme det.

Motstandere av regionreformen mener de nye fylkene er ulogiske konstruksjoner. Det de ikke ser ut til å ta innover seg, er at de nye fylkene skal reflektere nåværende og fremtidige bo- og arbeidsmønstre til innbyggerne. De tre fylkene er sterkt sammenvevd i deres tilknytning til det sentrale østlandsområdet og Oslo. Viken kan dermed se utfordringer knyttet til dette i bedre sammenheng, og dermed løse oppgaver og utfordringer på en bedre måte.

Videre hevdes det at reformen er udemokratisk fordi man ikke lytter til folkeavstemninger, og fordi avgjørelsen ble tatt "på bakrommet i Stortinget". For det første ble Finnmarks folkeavstemning holdt etter Stortinget hadde vedtatt sammenslåingen 2 ganger. Videre kan man lure på hva dette mytiske og skumle "bakrommet" på Stortinget er. Det dukker tydeligvis opp rett som det er når upopulære avgjørelser må tas av våre demokratisk folkevalgte representanter. Det å være uenig med en avgjørelse Stortinget fatter er helt greit. Det som ikke er greit, er å regelrett boikotte slike vedtak kun fordi man er uenig.

Det skal for øvrig også sies at partiene som gikk inn for regionreformen ble gjenvalgt i fjorårets stortingsvalg – ikke akkurat en udemokratisk prosess.

Men la oss holde oss til Viken. Kan geografisk mening ene og alene være det eneste en kan vektlegge i den største reformen av fylkene siden deres opprinnelse? Grenser og administrasjon kan vedvare gjennom generasjoner, men endrer befolkningen seg. Bosetting- og arbeidsmønstre gjør at fylkeskonstruksjoner opprettet på 1600-tallet ikke lenger reflekterer dagens situasjon og utfordringer. Derfor er det viktig at offentlig sektor omstilles for å fortsatt kunne tilby gode tjenester til innbyggerne.

Vikens tilblivelse er ikke et resultat av et skapt behov for å slå sammen noe, slik Nykvist tror. Det er resultatet av et behov vokst frem etter flere tiår med mislykkede forsøk på å skape sterke fylkeskommuner, egnet til å møte morgendagens utfordringer.

Det er dessuten interessant å legge merke til at de fleste ikke så ut til å bry seg noe særlig om sine fylker eller fylkeshusenes lokasjon. Når offentlig sektor skal endres, er dette plutselig blitt avgjørende for folks identitet og fremtid. Det kan riktignok være avgjørende for en del fylkespolitikere og administrativt ansatte – men for den jevne innbygger er ikke dette noe som påvirker livene deres.

Det som derimot er viktig, er at skolen barnet ditt går på, kvaliteten på eldresenteret der moren din bor, og veiene man kjører på er av god kvalitet, støttet av sterke fagmiljøer. Og nettopp dette er poenget med både kommune- og regionreformen.

Mange har fryktet Viken, ettersom det nye fylket vil bestå av 1,2 millioner innbyggere. Som om dette er et uhellig høyt tall vi ikke kan akseptere. Hva om kun Akershus og Østfold gikk sammen? Da hadde vi fått ca. 900.000. Hadde det vært greit, eller hadde vi blitt skremt med et "monsterfylke på nesten 1 million!"?

Regjeringen ønsker å desentralisere oppgaver for å sikre innbyggere bedre tjenester tilrettelagt regionale behov og underlagt politisk styring. Det er et viktigere mål enn å holde seg unna "skremmende" høye tall.

Nykvist må gjerne kalle oppgaveoverføringen regjeringen og KrF har foreslått en tilfeldig sammenrasket liste oppgaver – men om man ser dette i en historisk kontekst, ser man her en reell vilje av de sjeldne siden dagens fylkeskommuner ble opprettet på 1970-tallet, til å fornye og forbedre fylkene. Sps Trygve Slagsvold Vedum må gjerne kalle det "ren sentralisering", men ved å aktivt støtte boikott av regionreformen, motsetter han seg utflytting av arbeidsplasser til distriktene og viser avsky for demokratisk forankrede vedtak.

Det bør for øvrig ikke glemmes at den rød-grønne regjeringen i sin tid prøvde, med Senterpartiet i spissen, å gjennomføre en liknende regionreform. De mislyktes. Nå er de mer opptatt av å motsette seg regjeringen for sin egen skyld, enn å bidra til et løft for distriktene.