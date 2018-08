Venstre svikter Bygde-Norge

Lørdag 4. august har Nationen et intervju med Venstre-leder Trine Skei Grande, men journalisten unnlater å komme inn på det som er helt vesentlig for avisens leserkrets: Rovdyrsituasjonen og pelsdyrnæringa.

Det eneste om rovdyrsituasjonen er dette spørsmålet: Vil ikke mange oppleve at det man ser av Venstre i distriktspolitikken, er Ola Elvestuen som får kjeft for rovviltpolitikken? Dette feier Grande bare unna, og journalisten presser ikke på for å få et skikkelig, konkret svar fra Grande for å få klarhet i Venstres syn på den ekstreme rovdyrsituasjonen Øst-Norge nå opplever.

Trine Skei Grande har vokst opp i Overhalla, i Nord-Trøndelag, en typisk landbrukskommune med korn og husdyrhold. Hun bor der, i alle fall om sommeren, og kjenner selvfølgelig folk og levemåten. Det er for meg helt utrolig at hun ikke innser hvilke skader ulv og rovdyr medfører for folk på landsbygda, når det gjelder livskvalitet, overlevelse og bosetting.

Rovdyra tar nå knekken på all beitebruk i grensestrøkene, fra Meråker til Kongsvinger, øst for Glomma. Dette medfører nedleggelse av gårdsbruk og fraflytting. Pelsdyrnæringen er, og var, en viktig tilleggsnæring i bl.a. Gudbrandsdalen og Valdres. Venstre vil selvfølgelig legge ned den også, og dermed svekke bosettingen på landsbygda ytterligere.

Den eneste som blir fredet i dette partiet, er sjefssølvreven Elvestuen, i sannhet et merkelig paradoks. Han burde vel vært lagt ned også? Venstre flagger at de er for småbedrifter og gründere, men når gårdsbruk legges ned og folk flytter, blir det heller ikke marked for småbedrifter. Aktivt landbruk genererer behov for småbedrifter av ulike slag. Venstres rovdyrpolitikk torpederer dette. Ser ikke Skei Grande sammenhengen?

Er ønsket et land der alle bor i by og dyrker sin lille parsellhage, mens rovdyrene får herje fritt i bygdene, eller er det Overhalla som skal være forbildet? For en Venstreleder med et trøndersk bakteppe som Odd Benum, burde valget ikke være vanskelig. På 50-tallet stemte både min mor (fra Aurskog) og svigermor (fra Jøa) Venstre. Det hadde de garantert ikke gjort i dag.

Venstre er et parti som overlevde valget i 2017 pga taktisk stemmegiving av Høyre-velgere i Oslo. Nå skal man ikke forvente for meget av Høyre-velgere, så dette gjentar seg neppe. Erna Solbergs prosjekt havarerer snart, og da får i alle fall ikke Venstre stemmer fra hennes byvelgere. Når Venstre i tillegg har valgt bort landsbygda, så er det ingen støtte derfra, dermed forsvinner Venstre inn i skuggeheimen.

At Venstre skulle få en miljøminister som er verre for beitebrukere enn SV - hvem ville ha trodd det? Mens Trine Skei Grande ferierte i hjemtraktene sin i sommer, kfr. Facebook, var det flere ti-talls personer på søk etter ulvedrepte sauer i Nord-Østerdal. Til nå er det funnet ca. 340 drepte dyr.

Det blir ikke mye feriestemning for de som er ute hele døgnet for å søke etter dyrene sine, og bare finner blod, gørr og ihjel revne dyr. Dette antagelig bare på grunn av ei ulvetispe som ble lokalisert allerede i april, og som kunne ha vært tatt ut da. Men skitt, hva betyr det? Ferie, festivalåpninger og bryllupskake toppet med ulveunger, det er herlig, det!