Vannkraftens verdifulle fleksibilitet

De siste årene har demonstrert hvordan klimaet her i nord utfordrer kraftsystemet. I fjor hadde vi rekordnedbør mesteparten av sommeren. I år har vi opplevd en iskald vinter, en uvanlig varm og tørr sommer, og nå en høst som så langt har gitt flere omganger med ekstrem nedbør.

Heldigvis er vannkraften tilpasset utfordringene i det omskiftelige nordiske klimaet, der store variasjoner er normalen. Tilsiget til norsk vannkraft kan variere med hele 60 TWh i året – fra 160 TWh i våtår til 100 TWh i tørrår. Da er magasinene gode å ha. Norge har mange flerårsmagasiner med lagringskapasitet for lange, kalde vintre og nedbørfattige perioder. Statkraft har alene nesten en firedel av Europas magasinkapasitet for vannkraft.

Vannkraften har kvaliteter som ingen andre fornybare teknologier har i dag. Nettopp fordi den kan levere kraft når man trenger det, er den uovertruffen når det ikke blåser i vindparkene eller når solen ikke skinner på solkraftanleggene i våre naboland. Vannkraften er sikker, fleksibel og fornybar.

Markedene i Norden og det øvrige Europa er knyttet tett sammen. Selv om Norge har så godt som 100 prosent vann- og vindkraft, er vi koblet til det europeiske kraftmarkedet, hvor produksjonen består av en miks fra ulike kilder. Andelen vind- og solkraft øker kraftig i Europa, men det er fortsatt mye kjernekraft, kull- og gasskraft.

Elektrisitet fra kull og gass setter langt på vei prisen i det europeiske kraftmarkedet, inkludert Norge. I sommer har høyere gass- og kullpriser på kontinentet, økte priser på CO2-utslipp i EU, høye temperaturer og minimalt med nedbør gitt prisoppgang.

Utfordringen for en vannkraftprodusent er å estimere hvor mye nedbør og vann som kommer de neste ukene, månedene og årene, og å disponere ressursene på en optimal måte. Alt avhenger av hva som skjer fremover i tid, og siden vi i Norge har et vannkraftbasert system, er været avgjørende.

God utnyttelse av de fleksible vannkraftressursene innebærer å begrense produksjonen når forbruket er lavt eller det er rikelig kraft fra andre kilder, og motsatt når ressursbalansen strammer seg til. Dermed er det også samfunnsøkonomisk riktig at kraftprodusentene sparer vann når prisene er lave og produserer når prisene er høye. På den måten unngås også veldig høye priser i anstrengte perioder.

For Statkraft er det viktig at fleksibiliteten i kraftsystemet ivaretas. Behovet for fleksibilitet vil øke i alle markeder og dobles i Nordvest-Europa frem mot 2040. Vannkraftverk med godt regulerte magasiner og høy kapasitet vil spille en betydelig rolle for å dekke det økte fleksibilitetsbehovet.

I en fremtid med større variasjoner i været, mer vindkraft og økt kraftbehov er det viktig at vi opprettholder kapasiteten og fleksibiliteten i vår vannkraft.