Unøyaktig, udokumentert og unyansert av Nationen

Om Nationens meningsbærere bør ta tydelig partipolitiske standpunkt får være opp til redaksjonen. Men det minste man bør kunne forvente, er at man holder seg for god til flåsete karakteriserer og raljering.

Nationen skriver at «Høyres politikk de siste fem årene har ikke vært god for Distrikts-Norge». Man er altså ikke bare uenige i deler av politikken, man er faktisk uenig i alt. Det er så unyansert at Nationen først og fremst fremstår som partipresse for Senterpartiet.

Noe av det viktigste for å sikre sterke lokalsamfunn, er å legge til rette for lokalt næringsliv. Dette sikrer lokale arbeidsplasser, verdiskapning for samfunnet og lokale skatteinntekter.

Derfor fjernet regjeringen eiendomsskatten på verk og bruk for å styrke distriktsnæringslivet. Maskinskatten var en særskatt på maskiner i norsk industri som bremset de initiativene vi er så sårt avhenger av. For å legge til rette for vekst i fastlandsøkonomien har også regjeringen senket formuesskatten og gjennomført tidenes veisatsning.

Etter mitt skjønn er lokalt næringsliv noe av det viktigste vi satser på for å opprettholde en desentralisert og spredd bosetting. Mener Nationen i fullt alvor at dette er dårlig distriktspolitikk?

Høyre har alltid ment at oppgaver bør løses tettest mulig på der folk lever livene sine. For at kommunene skal kunne bli reelle motmakter til sentralmakten, er det viktig at de løser så mange oppgaver som mulig. Ser kommunene seg nødt til å flytte oppgaver de har til et interkommunalt samarbeid, så er de faktisk ikke sterke nok. Den udemokratiske utviklingen med flere interkommunale samarbeid er ingen ønsket utvikling om man er opptatt av sterke lokaldemokratier.

Annonse

Uavhengig av hva med mener om reformen, har den i alle fall ført til færre og sterkere kommuner. Derfor er det besynderlig at Nationen omtaler det som en «fadesereform».

Det er samme tenkning som ligger til grunn for regionreformen. Vi trenger sterkere regioner slik at vi kan flytte makt fra sentralmakten til regionene.

Denne regjeringen har flyttet om lag 700 kompetansearbeidsplasser ut av Oslo. Fra Longyearbyen i nord til Kristiansand i sør. Og flere skal det bli. Allerede har regjeringen flyttet ut dobbelt så mange arbeidsplasser som det de rødgrønne flyttet ut.

Er det dette Nationen referer til når de skriver at Høyre har «sentralisert kompetansearbeidsplasser»? Var Senterpartiet dobbelt så sentraliserende da de var i posisjon?

Videre leser Nationen Statsministeren som fanden leser bibelen. Hun har aldri sagt at Høyre prioriterer byene over distriktene. Hun har sagt at hun ønsker seg mer borgerlig politikk også i landets kommuner.

Nationen skriver at «Høyre-ordførerkandidatens oppdrag er å være ukritisk mottakssentral for regjeringsdirektiver». Grunnloven § 49 slår i annet ledd fast at «innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer». Hva som styres sentralt og hva som styres lokalt er det hverken Erna Solberg eller Trygve Slagsvold Vedum som styrer, det er det Grunnloven som setter rammene for.

Påstandene som ble fremmet var unyanserte, udokumenterbare og unøyaktige. Mitt håp er at Nationen roser god distriktspolitikk, uavhengig av hvilket parti som fremmer forslaget. Da passer det seg dårlig å ta så klare partipolitiske standpunkter som det ble gjort her forleden.