Ungdom mellom to stoler

Videre sier han at ungdom med dårlige forutsetninger ikke skal havne mellom to stoler og har eksempler på tiltak som: «... forkurs, kombinasjonsklasser, 11. skoleår eller tilrettelegge opplæring på andre arenaer enn skolen, for eksempel i arbeidslivet.»

Skoler og lærere har blitt mye flinkere til å tilpasse skolen til flere. Det er plass til diversiteter og opplæringen tilpasses den enkelte. Men noen unger får ikke til det de fleste andre får til i skolen. Dersom dette gjelder 8000 av 60.000 i hvert kull, så blir det 8 av 60 og altså rundt regnet to i hver klasse – i hele landet!

Det bra at det blir satt fokus på disse unge som har for dårlig grunnlag for videregående skole. Det dårlige grunnlaget har de gjerne fått gjennom flere skoleår og ikke bare på ungdomsskolen

Vi har 400 godkjente Inn på tunet-gårder (IPT-gårder) i Norge. Etter vårt syn kan disse gårdene være en del av løsningen. Her kan de få fagopplæring, språkopplæring og hva det måtte være den enkelte trenger, gjennom skreddersydde og praktiske oppgaver sammen med voksne på gården.

De voksne på IPT-gårder er dedikerte og tilbyr en arena for opplæring med dyr, skog, åker, tun og bygninger. Det gir mange muligheter for oppgaver som gir læring, mestring og utvikling.

I årevis har vi hørt om suksesshistorier fra unger som har fått et tilbud om å være på en godkjent IPT-gård deler av skoletiden. Historier om følelsen av å mestre, å bli verdsatt og å komme videre i livet med utdanning og jobb. Noen har til og med etablert sin egen arbeidsplass!

Hver skole bør ha sin gård! Finn en godkjent IPT-gård i din kommune – eller i nabokommunen. Gården bør dessuten inn i skoleplanene som den naturligste ting - i skolehverdagen - for å lære om de naturligste ting!