Uber fungerer – også til legen

Tirsdag 25. september forsøker Siv Mossleth fra Sp å male et skremmebilde av Über. Hun mener Über ikke er til å stole på når pasienter skal til legen, og mener fri etablering ikke er til samfunnets beste.

Mossleths syn på taximarkedet vitner om en mangelfull forståelse for virkeligheten. Selv opplevde jeg natt til lørdag forrige helg at en venn av meg skadet seg relativt alvorlig. Jeg ringte nødnummeret, og de ba meg ringe taxi for raskest mulig transport til sykehuset.

Jeg gjorde som de sa, og ringte tradisjonell løyvetaxi. Klokken var halv fem på morgenen, og det ville ta tid, sa taxiselskapet. Til slutt kontaktet jeg Über. De sto utenfor døren to minutter senere, og tok oss til sykehuset raskt og problemfritt. Sykehusoppholdet gikk bra, og vi tok Über tilbake til leiligheten igjen. Det var jo tross alt raskest og billigst, selv midt på natten.

Dette er en historie en Sp-politiker som Mossleth enten vil slite med å tro på, eller vil avfeie som et enkelttilfelle. I hennes verden er dagens taxisystem det beste, fordi det er dagens system.

Mossleths sterke ideologiske skylapper hindrer henne i å se hva som faktisk fungerer i praksis. Jeg og kameraten min er veldig glade for at det fantes et alternativ til den tradisjonelle taxinæringen, som sikret at han fikk legehjelp så raskt som mulig. Er det dette Mossleth vil til livs?

Enten du skal hjem fra fest, besøke svigermor eller har hastverk til sykehuset, er det pris og tilgjengelighet som betyr noe. Dagens taxinæring sliter med å oppfylle begge disse kravene. Det er dyrt, og man må ofte vente altfor lenge på taxi.

Taxinæringen av lammet av manglende modernisering, og Mossleths standpunkt bidrar til dette. Det er på tide å sette folk foran ideologi og særinteresser. Über var min venns redning når uhellet skjedde. Vi må tenke nytt rundt taxinæringen. Alt annet har store negative konsekvenser.