Tørkeår og den faktiske virkningen

Vår landbruksminister sier stadig at vi har så god avlingsskadeordning at bøndene ikke kan få ytterligere krisemidler fra staten. Ja, god ordning i forhold til andre land kanskje, men det sies aldri noe om hvordan den reelt slår ut for den skadelidte.

Ordningen gir tilskudd fra staten hvis avlingsverdien blir under 70 prosent av gjennomsnittsavling på garden, men så langt jeg har sett, har ingen fortalt noe om hva dette innebærer for bondens faktiske nettoinntekt. Heller ikke bondeorganisasjonene har gjort forsøk på å forklare dette i sommer – kanskje det verste kriseåret på 100 år!

Pressen har gitt mye og god dekning, men ingen har vist det jeg nevner ovenfor. La meg forsøke med ett eksempel som kanskje kan fortelle den vanlige kvinne og mann den faktiske virkning for den enkelte bonde og hva han/hun skal leve av:

Runde tall gir kanskje best forståelse hos leseren, så jeg tar et planteproduksjonsbruk med omsetning på 1 million kroner. Avlingsskadetrygden som Jon Georg Dale skryter av, sikrer bonden ei inntekt opp til 70 prosent av snitt siste 5 år. For bonden i mitt eksempel betyr det ei bruttoinntekt på kr 700.000. Fra dette går utgifter til såfrø, gjødsel, sprøyting, grøfting, redskapshold, vedlikehold av bygninger, renter og avdrag o.s.v. Disse utgiftene har påløpt før ei tørke eller andre kriser har vist seg, og dermed får ikke bonden mulighet til å justere for dette. Da blir reduksjonen i bruttoinntekt (i kroner), også det samme på nettoinntekten!

Altså: Om denne bonden får ei avling på 70 prosent – (eller lavere avling slik at staten kommer inn med differanse opp til 70 prosent), så får dette voldsomme utslag for bonden og hans familie. Avlingstapet i mitt eksempel er som du ser 300.000. Om nettoinntekten i et normalår er 400.000, sitter hun/han igjen med kr 100.000 i disponibel inntekt – er normalinntekten 300.000, blir den disponible inntekten fra garden null! Hvordan ville vi med lønnsinntekt oppleve det om det var vår inntekt som plutselig ble 300.000 kroner lavere?

Jeg håper leseren vil se at dette blir et helt annet bilde enn det som framstilles – nemlig at bonden er «garantert» ei inntekt på 70 prosent. Jeg tror at en svært stor andel av bøndene i Sør-Norge i år vil oppleve at arbeidsfortjenesten fra garden blir dramatisk redusert. Da skjønner man også hvorfor landbruksorganisasjonene og andre i disse dager roper om krisetiltak fra regjeringen.

Et annet element til slutt: De siste dagene har det vært store oppslag på at bonden ikke har forsikringer mot uår. Ingen har spurt om hva prisen på forsikring vil være! Men tenk om vi skulle få flere slike tørkeår på rad, og at flertallet bønder lot seg forsikre – hva ville forsikringspremiene da bli? Det har ingen som deltar i debatten, brydd seg om. Heller ikke statsråden.