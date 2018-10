Tolgasaken og etterspill

Tolgasaken handler om to saker. Den første handler om tre brødre, som plutselig får høre at de er psykisk utviklingshemmet og mangler samtykkekompetanse. Derfor kunne Fylkesmannen bruke vergemålsloven og ordne med en verge, som så disponerte økonomien og styrte livet deres. Vedtaket om verge ble påklaget til sivilrettsforvaltninga og i sommer ble den trukket tilbake for to av dem, men ikke for den tredje. Dette skjedde først etter at han stod fram i Dagsrevyen og like før han skulle i Debatten på NRK torsdag 11. oktober.

Sak to handler om en revisjonrapport fra 2013, som påpeker at det er en underrapportering av utviklingshemmede. Dvs at Tolga kommune rapporterer inn færre brukere av tjeneste enn de som faktisk bruker den. Her taper kommunen, fordi for disse brukere kommer det ikke midler fra staten, og kommunen må finansiere det fra frie midler. Samtidig blir det påpekt at brukere i grenseområdet må diagnostiseres og tjenesten må bedres. Tolga kommune ved rådmannen øker innrapportering fra 5 til 10 brukere og legger fram et regnestykke, hvor det viser seg at frie midler i kommunen da øker. Basert på rådmannens framlegg, blir da disse to hendelser koblet sammen: Kommunen ga brødrene diagnosen psykisk utviklingshemmet for å tjene store beløp på dem.

Ja, kommunen tjener på økninga, fordi den da bruker mindre av de frie midler på tjenestetilbudet for utviklinghemmede. Denne koblinga i media blir akseptert uten spørsmål. Kanskje gjelder økninga andre personer, personer som var i tjenesten fra før, eller som har kommet til siden 2010? Vi vet ikke, og vi vet ikke hva kommunen har gjort etter 2013 for å bedre tjenestetilbudet.

Etter HVPU-reformen fra 1991 er det mye som har forandret seg. Diagnostisering har blitt mere nyansert og feltet har utviklet seg. Kunnskapen er større. De som ble betegnet som psykisk utviklingshemmet for 30/40 år siden er det ikke i dag. Ved ekstra tilrettelegging kommer PPT, helsetjeneste, evt BUP og spesialtjenester inn. Det er ikke kommunen som diagnostiserer. Vergemålsloven og måten den blir brukt på har ført til mange brudd på menneskerettigheter. Det finnes flere diagnoser, som fører til at en kan få en verge, enten frivillig eller påtvunget. Det finnes flere overgrep ved hjelp av denne loven og noen av dem verre enn det som har skjedd på Tolga, ifølge leder for Norsk forbund for utviklingshemmede. På www.nfunorge.org, finnes mer om "Tolgasaken" og en grundig analyse av vergemålsloven. Håpet er at Fylkesmannen i Hordaland klarer å få ryddet opp i misbruket av denne.