Tips til Toralf Heimdal

Ordfører Toralf Heimdal (Sp) i Bardu uttalte nylig til Nationen at han vet at «… reinnæringa har dokumentert hele tre ynglinger i et bittelite område nord for et vann i Bardu kommune».

På alle måter er jo dette sensasjonelle opplysninger. I hele Nord-Norge har Statens Naturoppsyn (SNO) påvist tre bjørnekull, men ordføreren vet i tillegg om tre kull bare i Bardu! At dette endatil skjer på et «bittelite område» er ikke mindre oppsiktsvekkende. Og selv om ordføreren er «forbanna på etablert forskning» om rovdyr, så tar vi med en forsiktig henvisning til den slags: På Rovdata.no heter det at binner med unger vanligvis krever mellom 100 og 150 kvadratkilometer store leveområder. Det blir spennende å høre mer om hvor stort dette bitte lille området i Bardu viser seg å være. At det er duket for en naturfaglig megasensasjon, som setter etablert forskning skikkelig på plass, kan det neppe være tvil om?

I Nationen 3. sept gjør jeg oppmerksom på at verken Fylkesmannen eller SNO i Troms har hørt om ordførerens nye bjørnedata fra Bardu. I en kommentar sier ordføreren at Naturvernforbundet overhodet ikke har greie på dette, mens SNO «ikke kjenner hele sannheten». Og grunnen til det, er at ordføreren «formidler informasjon fra svensk reinnæring». OK. For å avhjelpe vår komplette uvitenhet ringte vi SNO igjen, som forteller at de har løpende kontakt også med rovdyransvarlige i flere svenske samebyer, inkludert Saarivuoma som har reinsdyr på sommerbeite i Bardu. Men verken skriftlig eller muntlig var det meldt noe herfra om den helt spesielle oppsamlingen av bjørn i Bardu.

5. sept er Heimdal en av ordførerne som er invitert til å møte statsministeren. Her er han en av representantene for de 150 ordførerne bak ordføreroppropet om skjerpet rovdyrpolitikk. Bakgrunnen for utvelgelsen er formodentlig Heimdals informasjon om bjørnesituasjonen i Bardu. Et lite tips til Heimdal i anledning møtet: Av og til brukes den siste formuleringen hans i Nationen, «formidlet informasjon fra», som synonym for ryktespredning. For at ingen skal mistenke Heimdal for noe slikt, kan det kanskje være smart å ta med seg dokumentasjonen i møtet med statsministeren, den som han tidligere har vist til, men enda ikke har lagt fram.

Og hvorfor ikke også dele dokumentasjonen med Nationens lesere?