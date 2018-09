Til EØS-avtalens forsvar

Svein Roald Hansen insisterer på at EØS er den best tenkelige handelsavtalen med EU (Nationen 6. sept.). Uklarhetene omkring brexit skal angivelig være bevis på dette, mener Hansen. Noen bedre avtale med EU kan Norge altså bare glemme.

Det pussige er at lederen av Stortingets EFTA-parlamentariske komite har argumentert sterkt imot at britene skal få ta del i denne optimale handelsavtalen når de forlater EU neste år. Et Storbritannia i EFTA og eventuelt også i EØS kunne føre til økt bruk av reservasjonsretten blant EFTA/EØS-statene, fryktet Hansen i et innlegg i Nationen 6. august. Det er noe av en selvmotsigelse å skulle nekte vår største handelspartner å bli med i en avtale som Hansen åpenbart mener de ville være tjent med.

Vi får neppe overbevist en tidligere leder av Europabevegelsen verken når det gjelder EU eller EØS. Derimot utfordrer vi gjerne Hansen til nå å slå et slag for det unike ved EØS-avtalen, nemlig det såkalte topilarsystemet (der EU-pilaren og EFTA-pilaren skal være uavhengig). Dette systemet, som skulle sikre norsk suverenitet i forhold til EU, blir nå utfordret hvis Jernbanepakke IV innføres i EØS.

Lovforslaget ble lagt ut til høring i sommer. Stortingsgruppa til Arbeiderpartiet, som Svein Roald Hansen er del av, har bestemt seg for å gå imot Jernbanepakke IV. Nei til EU hilser vedtaket velkommen.

Jernbanepakka er imidlertid problematisk på flere plan hva EU og EØS angår. En høyst inngripende og direkte myndighetsoverføring til jernbanebyrået ERA er for det første direkte i strid med Grunnloven. Etter Grunnloven er det forbudt å avstå suverenitet til overnasjonale organer der Norge ikke er medlem. I EUs jernbanebyrå ERA får Norge observatørplass, men ikke medlemskap med stemmerett.

For det andre, og dette burde interessere Hansen spesielt, så bryter en slik direkte myndighetsoverføring til EUs jernbanebyrå helt med det institusjonelle rammeverket i EØS-samarbeidet. Regjeringen legger opp til å bryte med EØS-avtalen som den sier at den vil hegne om. Den såkalte topilarstrukturen forutsetter at Norge forholder seg til EFTA-organene i EØS, det vil si til overvåkingsorganet ESA og EFTA-domstolen.

Med jernbanepakke IV legger regjeringen opp til at suverenitetsavståelsen skjer direkte til EUs organer. Det er velkjent at Nei til EU ønsker en handelsavtale i stedet for dagens EØS, men vi vil også stå sammen med EØS-tilhengerne for å forsvare forskjellene mellom EØS og et EU-medlemskap. Vi vil avvise alle forsøk på å undergrave avtalens bærende prinsipp, nemlig at Norges plass i EØS-systemet er i EFTA-pilaren og at vi ikke under noen omstendigheter skal avgi suverenitet direkte til EUs organer.