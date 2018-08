Tanker om tørke og tang

Jeg vet enormt lite om praktisk jordbruk, men har slekt som driver med slikt og vokste opp i bydelen Bjergene i Øst i Drøbak, som har bondegårder i nærheten. Derfor leser jeg medfølende om bønder på Østlandet som gråter over mangel på for på grunn av tørken.

FNs klimaeksperter advarer om at været vil bli mer ustabilt. Vi risikerer at det veksler mellom veldig våte somre som i fjor, hvor gresset var for vått til å bli slått noen steder og veldig tørre somre som i år hvor gresset ikke fikk vokse normalt. Både for mye og for lite regn skaper forproblemer for bøndene. Så her må man nok tenke nytt, eller kanskje gammelt?

Farfar var fiskebonde på Vestlandet nær Barekstad med hardføre kuer som kunne gå mye ute, men ga mindre melk enn dagens Norsk Rødt Fe ku som ble avlet fram ved landsbrukshøyskolen på ÅS.

Var det lite for om våren, tok farfar ljåen med ned i fjæra og slo tang, la det til avsalting i bekken hvor melkespanna sto og blanda senere tørka tang med for fra i fjor. Husker jeg rett brukte også farmor bekkavsalta tang som jordforbedrer i blomsterbedene. Og ingen staude eller bærbusk ble planta uten at det lå noe ufisk fra gårsdagens fisketur nede i gropa.

Årlig høstes det omtrent 200.000 tonn tang og tare i Norge. Mye går til medisin og kosmetikk. Men brukes også i Asia i nudelsupper og sushi som en viktig proteinkilde.

Skal vi tro Sintef, som er Europas største forskningsinstitutt med 2000 medarbeidere, er 2000.000 tonn veldig lite. På sjøarealer tilsvarende det som i dag brukes til lakseoppdrett kan det produseres 13 millioner tonn biomasse pr. år. Så hvis dagens kuer kan spise tang, er det nok å ta av. Og fordelen med å høste tang er at den vokser like bra uansett mye eller lite regn.

Under andre verdenskrig skapte ubåtblokade mangel på bomull i England. Man brukte derfor tang som erstatning til klær og fallskjermer.

I dag har vi et problem i havet på grunn av at plastikkstoffer i klærne våre avgir mikroplast når vi vasker dem. Kanskje kan vi redde miljøet i havet ved å erstatte kunststoffer i klærne med tang?

Dagens Norsk Rødt Fe gir mer melk enn de gamle kurasene som spiste tang og gresset på seteren. NRF-kuer er mer sårbare. Melkejur så store at de nesten subber i bakken og på grunn av tyngden mindre mobile enn tradisjonelle norske kuer som dølafe. NRF-kua er så vidt jeg forstått dyr som trives bedre på bås og med å få mat servert via samlebånd, enn med å hoppe fra gresstue til gresstue på setra og skaffe seg mat på egenhånd. Så jeg ikke veit jeg om dagens kuer klarer å spise tang i det hele tatt.

Det er heller ikke sikkert det er billigere å høste norsk tang enn å importere fôr fra utlandet. Vi la jo for noen år siden kinesisk stein i Oslos gater, siden dette var billigere enn den steinen vi har nok av i Norge. Men i nøden spiser fanden fluer, og bønder blir kanskje desperate nok til å prøve tang?

Kanskje dette leserbrevet kan motivere noen bønder nær en fjord til å kjøre traktor og tilhenger ned til vannet og høste litt tang?