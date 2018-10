Ta vare på matjorda

Er du oppmerksom på at all mat du spiser kommer fra plantene? Også kjøtt og fisk. Dersom alle plantene forsvant ville vi mennesker kun ha dager og i beste fall uker igjen å leve på jorden.

Forsvant vi mennesker ville plantene i løpet av forholdsvis kort tid ta tilbake alt vi mennesker har bygd opp gjennom flere tusen år. Av det samlede volum av botanisk og animalsk materiale (mennesker og dyr) på jorden utgjør vi og dyra bare 0,3 prosent. Ikke mye å skryte av.

Om lag 1960 ble den grønne revolusjon satt i gang. Bakgrunnen var det stadig voksende folketall som hadde et større behov for økt matproduksjon. Forskning ble satt i gang for å satse på kornsorter som gav større avling pr. arealenhet. Dette gjaldt særlig hvete og ris.

Det ble kombinert med en utstrakt bruk av kunstig vanning. I dag blir ca. halvparten av maten vår produsert med kunstig vanning. Videre ble det satset sterkere på bruk av plantevernmidler og bruk av mineralgjødsel. Vårt kaloribehov blir vesentlig dekket av følgende: Sukkerrør, mais, ris, korn, poteter soyabønner som de viktigste.

Denne grønne revolusjon har vært så effektiv at den hele tiden har klart en økende produksjon som har gitt den sterke økningen i verdens folketall tilstrekkelig matforsyning inntil nå. I fjor registrerte flere offentlige organer som følger nøye med den internasjonale tilgang på mat, at den økningen i matproduksjonen, som var igangsatt med den grønne revolusjon var i ferd med å stoppe opp.

Det kan være mange årsaker til dette. Klimaendringer som forårsaker tørke og flom, insekts angrep, politisk uro, økt forbruk av animalske produkter, nedbygging av matjord rundt byer og infrastruktur for å nevne noen årsaker.

En nedbygging av matjord er uansvarlig politikk ovenfor nåværende og ikke minst kommende slekter.

Her i landet regner myndighetene med at vi har en selvforsyningsgrad på 40 prosent regnet på kaloribasis. Med et folketall på fem millioner mennesker er det kun to millioner det produseres mat til her i landet, de andre tre millioner er avhenge av import.

Med de momenter som er nevnt ovenfor er det utrolig at ikke norske politikere ser faren for matmangel. Vi har i sommer opplevd at det slettes ikke er en selvfølge at vi kan gå ut på markene for å høste full avling til mennesker og dyr, ikke bare her i landet men over store deler av Europa.

På 1920-tallet ble det benyttet trekkdyr (hester, esler, okser osv.) i matproduksjonen. Disse dyrene brukte 20 prosent av matjorda til beiteområde. I dag er det traktorer og en mengde andre landbruksmaskiner drevet med mineralolje som har overtatt og beiteområdene er nå matproduserende til mennesker.

I verden er det nå vel syv milliarder mennesker, og et lett regnestykke viser at 1,5 milliarder mennesker lever på arealer trekkdyrene brukte for 100 år siden. Med å ta i bruk matjord for produksjon av biobrensel bruker vi igjen dyrka mark til «trekkdyra» bil og traktor.

Husk: Vi får all maten vår fra plantene. Plantene må ha matjord for å gro og gi avling til en stadig større befolkning og tilgangen på matjord reduseres daglig. En kvadratmeter gir et brød og 2000 kvadratmeter kan gir liv til et menneske i ett år.

